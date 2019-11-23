RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1590159115921593
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 07:08

Re: Monobank

  Wlad is Love написав:Вопрос 1: почему если я дал пояснения ещё 7-го августа их так и не донесли до отправителя жалобы?
А кто-то обещал, что донесут? Он пожаловался в свой банк, те пожаловались в международною платёжную систему — последние принимают разбор полётов. Потом от них вердикт или посылают, или удовлетворяют жалобу.

Теперь, если друг разъяснит банку, что погорячился с заявлением и выяснил, что транзакция законная — надо банку будет уплатить штраф что ли. Компенсация расходов.

И скорее вам обоим надо дать красивое заявление в свои банки. IMHO.

  Wlad is Love написав:Вопрос 2: кредитную историю уже никак не исправить по поводу этой ситуации, банк прав по договору и может хоть по полгода рассматривать диспуты? Просрочка на данный момент 79 дней (с начала сентября пошла).
Пока не прошли отметку 90+ дней, то наверное полностью гасите возникшую просрочку по реквизитам счёта, к которому привязана карта:
— ФИО
— ИНН
— IBAN
— Банк получателя: Универсал Банк

Реквизиты узнайте в поддержке mono, оплата через кассу банка или через интернет-банк, где могут заверить распечатанную квитанцию. Учтите, что деньги поступят на счёт в течение 3 банковских дней.
Эту карту закрыть, открыть новую. Пользоваться кредитными продуктами без просрочек более 7 дней.

Что касается кто прав, а кто нет — должен решать суд. Можете написать письменное заявление в банк, что Вам не было разъяснено о необходимости гасить карту и как это сделать после её блокировки. Сочинение на вольную тему, обратитесь к адвокату (по первому вопросу тоже можно).

  Wlad is Love написав:Вопрос 5: если уж придётся прекращать сотрудничество с моно, какие бумаги нужно получить, чтобы погасить всю сумму один раз и точно больше ничего не висело?
Копию заявления о закрытии счета, справка о наличии задолженности.

Выведите остаток на счету в ноль — кредитка "войдёт" в льготный период. В начале месяца, по идеи, должны списаться проценты за использование кредитными средствами — повторно гасите в ноль и взаиморасчёт с банком произведён.

PS Что касается браслета и друга. Скорее последнему данная ситуация устраивала. Вы дали ему возможность, он это не оценил. Банки же не любят давать кредиты тем, кто обращается к микрозаймам — из-за описанной Вами истории.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1473
З нами з: 08.03.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:10

Re: Monobank

Народ, підкажіть будь ласка, онлайн купівля буковелівських skipass’ів під яким МСС зараз проходить 7399 чи 7999? Наперед дякую :roll:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 07.06.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:42

  extreme_lviv_ua написав:Народ, підкажіть будь ласка, онлайн купівля буковелівських skipass’ів під яким МСС зараз проходить 7399 чи 7999? Наперед дякую :roll:

чекаємо сніг :) пофіг МСС :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 526
З нами з: 27.02.19
Подякував: 137 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:45

Кто-нибудь рассчитывался в Египте картой Мони? Что лучше выбирать - через доллар или напрямую фунт?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 27.05.15
Подякував: 132 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 19:51

  swan forever написав:Кто-нибудь рассчитывался в Египте картой Мони? Что лучше выбирать - через доллар или напрямую фунт?

Не в курсе конкретно этого примера, но в 99% случаев лучше выбирать местные тугрики.
Чтобы не попадать на двойные-тройные конвертации, и чтобы сама конвертация проводилась не местными банками, а МПС с более-менее предсказуемыми курсами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9765
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6407 раз.
Подякували: 2607 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:36

  Вкладчик1234 написав:
  swan forever написав:Кто-нибудь рассчитывался в Египте картой Мони? Что лучше выбирать - через доллар или напрямую фунт?

Не в курсе конкретно этого примера, но в 99% случаев лучше выбирать местные тугрики.
Чтобы не попадать на двойные-тройные конвертации, и чтобы сама конвертация проводилась не местными банками, а МПС с более-менее предсказуемыми курсами

Согласен полностью, но Моня уже не держит курсы к местным валютам ЛУЧШИМИ, как обещал два года назад. Убедился в этом в Хорватии, Венгрии, Чехии, Польше - там и Примата были курсы лучше монькиных. Потому и спрашиваю, может кто был у египтян недавно.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 27.05.15
Подякував: 132 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 21:58

  swan forever написав:Согласен полностью, но Моня уже не держит курсы к местным валютам ЛУЧШИМИ, как обещал два года назад. Убедился в этом в Хорватии, Венгрии, Чехии, Польше - там и Примата были курсы лучше монькиных. Потому и спрашиваю, может кто был у египтян недавно.

В Египте особо негде картой рассчитываться, разве за доп. услуги в отелях. Но, у них часто и базовая цена в USD, и терминал в USD.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4473
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:15

wig
карфур и аптеки. Это, шоб вы просто были в курсе.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 27.05.15
Подякував: 132 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:18

  wig написав:
  swan forever написав:Согласен полностью, но Моня уже не держит курсы к местным валютам ЛУЧШИМИ, как обещал два года назад. Убедился в этом в Хорватии, Венгрии, Чехии, Польше - там и Примата были курсы лучше монькиных. Потому и спрашиваю, может кто был у египтян недавно.

В Египте особо негде картой рассчитываться, разве за доп. услуги в отелях. Но, у них часто и базовая цена в USD, и терминал в USD.

у квітні сплачував за продовження номера у Шармі, картка - інджой Конкорд долар, термінал - долар. але зняло 1% (ймовірно - подвійна конвертація самого терміналу на ресепшн, оскільки % за конверт у Коко не було по інджою).
А так брати картку вигідно тільки для аеропортів і д"ютіків ... Бориспіль у євро !!!
В Єгипті усі ширпотребні кіоски з коврами-одягом-сувенірами ховають термінали ... КЕШ!!! Єй, дрюююг, ван долар, нєдорого !!!
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 526
З нами з: 27.02.19
Подякував: 137 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:24

Re: Monobank

  stas_rst написав:А так брати картку вигідно тільки для аеропортів і д"ютіків

И для банкоматов, которые есть и в аэропорту, и в отелях. Никакой дополнительный процент они не снимают, выдают фунт, который годится в отеле вместо мелких долларов, или на рынке.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4473
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1590159115921593
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (791)
23.11.2019 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.