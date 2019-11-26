Додано: Вів 26 лис, 2019 19:35

На форуме один человек жаловался, что Ощад пролюбил платёж за судебный сбор.

Мне Моня прое..л оплату штрафа. Обнаружил чисто случайно, зашёл в кабинет водителя, а там непогашенный штраф. Сейчас бодаюсь с админпрактикой полиции в Киевской области. Потому что квитанцию об оплате штрафа принимают только там где оштрафовали.

Платил больше месяца назад. "Спасибо" моня. На полку однозначно.

Кто не пьёт, тот не рискует.