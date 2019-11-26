RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1591159215931594
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 03:03

  swan forever написав:Кто-нибудь рассчитывался в Египте картой Мони? Что лучше выбирать - через доллар или напрямую фунт?

Когда то снимал в местном банке с долларовой карты долларами. Попал на конвертацию через фунт. Доллары официально там не ходят, только доместик валюта. Поэтому, все операции там надо проводить только в местной валюте.
Кстати, пример. В Китае рассчитывались в юанях кредитной картой бегемота, оказалось, что это прилично выгоднее чем то же самое, но долларовой картой.
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6170
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2901 раз.
Подякували: 1808 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 06:57

EKO
Гран мерси!
Именно это я и хотел уточнить.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 27.05.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:35

Re: Monobank

На форуме один человек жаловался, что Ощад пролюбил платёж за судебный сбор.
Мне Моня прое..л оплату штрафа. Обнаружил чисто случайно, зашёл в кабинет водителя, а там непогашенный штраф. Сейчас бодаюсь с админпрактикой полиции в Киевской области. Потому что квитанцию об оплате штрафа принимают только там где оштрафовали.
Платил больше месяца назад. "Спасибо" моня. На полку однозначно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1928
З нами з: 18.05.16
Подякував: 265 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:13

  Фантом написав:На форуме один человек жаловался, что Ощад пролюбил платёж за судебный сбор.
Мне Моня прое..л оплату штрафа. Обнаружил чисто случайно, зашёл в кабинет водителя, а там непогашенный штраф. Сейчас бодаюсь с админпрактикой полиции в Киевской области. Потому что квитанцию об оплате штрафа принимают только там где оштрафовали.
Платил больше месяца назад. "Спасибо" моня. На полку однозначно.


Так моно не отправил сеп, или отправил не на те реквизиты?
rudnitep
 
Повідомлень: 160
З нами з: 16.11.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:26

rudnitep Х.З. Пока первая инстанция (Управління патрульної поліції у Київській області), говорит - "Идите в ж..у! Нет никаких проплат..."
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1928
З нами з: 18.05.16
Подякував: 265 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1591159215931594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: reef і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7682)
27.11.2019 00:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.