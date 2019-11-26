swan forever написав:Кто-нибудь рассчитывался в Египте картой Мони? Что лучше выбирать - через доллар или напрямую фунт?
Когда то снимал в местном банке с долларовой карты долларами. Попал на конвертацию через фунт. Доллары официально там не ходят, только доместик валюта. Поэтому, все операции там надо проводить только в местной валюте. Кстати, пример. В Китае рассчитывались в юанях кредитной картой бегемота, оказалось, что это прилично выгоднее чем то же самое, но долларовой картой.
Весна прийде - саджати будемо! Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время»BLѢ
На форуме один человек жаловался, что Ощад пролюбил платёж за судебный сбор. Мне Моня прое..л оплату штрафа. Обнаружил чисто случайно, зашёл в кабинет водителя, а там непогашенный штраф. Сейчас бодаюсь с админпрактикой полиции в Киевской области. Потому что квитанцию об оплате штрафа принимают только там где оштрафовали. Платил больше месяца назад. "Спасибо" моня. На полку однозначно.
Фантом написав:На форуме один человек жаловался, что Ощад пролюбил платёж за судебный сбор. Мне Моня прое..л оплату штрафа. Обнаружил чисто случайно, зашёл в кабинет водителя, а там непогашенный штраф. Сейчас бодаюсь с админпрактикой полиции в Киевской области. Потому что квитанцию об оплате штрафа принимают только там где оштрафовали. Платил больше месяца назад. "Спасибо" моня. На полку однозначно.
Так моно не отправил сеп, или отправил не на те реквизиты?