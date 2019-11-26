Я с ним горшки побил -- не смог объяснить откуда у меня 10 раз по 10К
Мож у Альянс загляните? А как с Земелей? Не банки -- агонь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:02
Я с ним горшки побил -- не смог объяснить откуда у меня 10 раз по 10К
Мож у Альянс загляните? А как с Земелей? Не банки -- агонь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:10
У Фарса +0,5% від 30000 якщо з карти іншого банку в їх ІБ відкривати.
Можу збрехати але вроді до 18% вимальовується.
Але унікальна пропозиція це 18% в Порохбанці від року.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:18
Re: Monobank
норм. тема, підтримую, ще можна +1% через програму "Бонус до депозиту"
або +0.5% якщо через акцію "закинь 30К+" із іншого банку
див останню сторінку
PS може їх обєднати якось можна? +1.5 це круто б було!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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