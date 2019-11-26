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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1592159315941595
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:02

  andreyiskra написав:У шапито под завязку у меня. Смотрю на форвард. Что скажете?

Я с ним горшки побил -- не смог объяснить откуда у меня 10 раз по 10К :mrgreen: :mrgreen:
Мож у Альянс загляните? А как с Земелей? Не банки -- агонь :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:10

  andreyiskra написав:У шапито под завязку у меня. Смотрю на форвард. Что скажете?

У Фарса +0,5% від 30000 якщо з карти іншого банку в їх ІБ відкривати.
Можу збрехати але вроді до 18% вимальовується.
Але унікальна пропозиція це 18% в Порохбанці від року.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:18

Re: Monobank

  andreyiskra написав:Смотрю на форвард. Что скажете?


норм. тема, підтримую, ще можна +1% через програму "Бонус до депозиту"
або +0.5% якщо через акцію "закинь 30К+" із іншого банку
див останню сторінку https://www.google.com/url?q=https://ww ... ahrFWabUl6


PS може їх обєднати якось можна? :) +1.5 це круто б було!
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:06

  andreyiskra написав:Минфин рисует 17,75 + 1% от минфина на депо альтернативный.


Да, для новых клиентов.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:08

  andreyiskra написав:Минфин рисует 17,75 + 1% от минфина на депо альтернативный.

Пів року ...а шо потім?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  andreyiskra написав:Минфин рисует 17,75 + 1% от минфина на депо альтернативный.

Пів року ...а шо потім?

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