50 лямов завели по р2р?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 00:02
50 лямов завели по р2р?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Чет 28 лис, 2019 07:41
|