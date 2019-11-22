RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1593159415951596
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:02

  ishvara написав:Пополнил депозит, через пару часов решил пополнить еще один - пишет, вы превысили один из лимитов. Что за ерунда?

50 лямов завели по р2р?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 546
З нами з: 25.04.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 07:41

  maxprofit написав:Колеги, хто знає: Мегого йде як кіно, розваги чи інше на сьогодні ?

Кіно, МСС 7841 (станом на 22.11.19).
sauvignon
 
Повідомлень: 244
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:08

Re: Monobank

Ребят, а что самое дешевое прокатывает под мсс аренда автомобиля за рубежом для мониных ачивок?
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:34

Menwyy

Польский Traficar. Регистрация там бесплатна, съездить три раза "в булочную" на машине труда не составит. При этом можно уложиться в сумму которая будет меньше чем день аренды средней прокатной конторы. При привязке карты списывают один злотый на авторизацию, что уже пройдет как одна поездка.

Еще из похожего есть DriveNow, но у них переход в новую фирму ShareNow затянулся - регистрация не работает. И сама регистрация там платная. Так что это на резервный вариант на ближайшее будещее, если попадешь в один из городов где они работают.
Mind the gap
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 06.08.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:38

Re: Monobank

А потом отменяют транзакцию? (Если да - моня не зассчитает)
vitaliy_berdinskikh написав:Menwyy

Польский Traficar. Регистрация там бесплатна, съездить три раза "в булочную" на машине труда не составит. При этом можно уложиться в сумму которая будет меньше чем день аренды средней прокатной конторы. При привязке карты списывают один злотый на авторизацию, что уже пройдет как одна поездка.

Еще из похожего есть DriveNow, но у них переход в новую фирму ShareNow затянулся - регистрация не работает. И сама регистрация там платная. Так что это на резервный вариант на ближайшее будещее, если попадешь в один из городов где они работают.
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:46

Re: Monobank

  Menwyy написав:А потом отменяют транзакцию?

Да, отменяют.
Но Моня считает это как нормальную операцию.

У меня так "Ученик" появился. В следующий раз накатаю Лихача :D

Единственная сложность (кроме того что надо специально ехать в Польшу): требуется подтверждение ВУ и личности в офисе. Тоесть установить программу и уехать прям из аэропорта, к примеру, Гданська не получится.

У DriveNow регистрация удаленная, города по всей Европе. Но как уже писал сложности миграции и чуть дороже все обойдется.
Mind the gap
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 06.08.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:03

  greenozon написав:норм. тема, підтримую, ще можна +1% через програму "Бонус до депозиту" або +0.5% якщо через акцію "закинь 30К+" із іншого банку

Там подводный камней нет (речь о Фарсе), приличную сумму под фонд затянуть можно? Банк, из которого утягивать, такое позволит? Фарс потом не кинет? Он ведь известный фокусник. Кто проверял?

А про Универсал кто что может сказать? Там некоторое время назад вроде под 19% обещали, правда настораживает их чат-бот, ответственность за размещение депо через который нужно взять на себя. В этом проглядывают уши тех еще юмористов - Дубилета, Гороховского, Витязя.
newbie
 
Повідомлень: 6164
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1593159415951596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, newbie, ramaz, vitaliy_berdinskikh і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15957)
28.11.2019 10:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.