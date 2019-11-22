50 лямов завели по р2р?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 00:02
50 лямов завели по р2р?
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Чет 28 лис, 2019 07:41
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:08
Re: Monobank
Ребят, а что самое дешевое прокатывает под мсс аренда автомобиля за рубежом для мониных ачивок?
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:34
Menwyy
Польский Traficar. Регистрация там бесплатна, съездить три раза "в булочную" на машине труда не составит. При этом можно уложиться в сумму которая будет меньше чем день аренды средней прокатной конторы. При привязке карты списывают один злотый на авторизацию, что уже пройдет как одна поездка.
Еще из похожего есть DriveNow, но у них переход в новую фирму ShareNow затянулся - регистрация не работает. И сама регистрация там платная. Так что это на резервный вариант на ближайшее будещее, если попадешь в один из городов где они работают.
Mind the gap
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:38
Re: Monobank
А потом отменяют транзакцию? (Если да - моня не зассчитает)
Додано: Чет 28 лис, 2019 09:46
Re: Monobank
Да, отменяют.
Но Моня считает это как нормальную операцию.
У меня так "Ученик" появился. В следующий раз накатаю Лихача
Единственная сложность (кроме того что надо специально ехать в Польшу): требуется подтверждение ВУ и личности в офисе. Тоесть установить программу и уехать прям из аэропорта, к примеру, Гданська не получится.
У DriveNow регистрация удаленная, города по всей Европе. Но как уже писал сложности миграции и чуть дороже все обойдется.
Mind the gap
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:03
Там подводный камней нет (речь о Фарсе), приличную сумму под фонд затянуть можно? Банк, из которого утягивать, такое позволит? Фарс потом не кинет? Он ведь известный фокусник. Кто проверял?
А про Универсал кто что может сказать? Он некоторое время назад вроде под 19% обещал, правда настораживает его чат-бот, ответственность за размещение депо через который нужно взять на себя. В этом проглядывают уши тех еще юмористов - Дубилета, Гороховского, Витязя.
Додано: Чет 28 лис, 2019 11:09
Хочу дистанционно пополнить свой депозит в банке (сам территориально пока не в Украине) По итогу получится сумма больше ФГВ. Почитал с десяток последних страниц темы, но пока не понял - не сильно рискую? Вроде отрицательных отзывов не видел, только что-то по поводу блокировки обслуживания за подозрительные транзакции. Также где-то читал что вроде ФГВ собираются поднимать, но пока чего-то тишина. Может есть законопроект какой по этой теме?
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