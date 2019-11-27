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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1594159515961597
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:28

  jay2004 написав:
  newbie написав:Там подводный камней нет (речь о Фарсе), приличную сумму под фонд затянуть можно? Банк, из которого утягивать, такое позволит? Фарс потом не кинет? Он ведь известный фокусник. Кто проверял?


Последние 2 года на 3 Аках тягаю по Фонду - без проблем... Даже сторонними p2p + СЕПом балуюсь.

А про Универсал кто что может сказать? Он некоторое время назад вроде под 19% обещал, правда настораживает его чат-бот, ответственность за размещение депо через который нужно взять на себя. В этом проглядывают уши тех еще юмористов - Дубилета, Гороховского, Витязя.


Та же петрушка - всё тихо и без пыли (хотя начинал работать с Универсалом - ещё до Мони). Если быть точным - 18,75+ :wink: .

По результату общения с ботом получаете документы в электронной форме.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:08

  Son of Sun написав:
  ishvara написав:Пополнил депозит, через пару часов решил пополнить еще один - пишет, вы превысили один из лимитов. Что за ерунда?

50 лямов завели по р2р?

Вообще ничего не заводил. У них разрешается только одно пополнение в день что ли?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:17

Re: Monobank

категории на следующий месяц еще не известны?
mephala
 
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  #<1 ... 1594159515961597
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