newbie написав:Там подводный камней нет (речь о Фарсе), приличную сумму под фонд затянуть можно? Банк, из которого утягивать, такое позволит? Фарс потом не кинет? Он ведь известный фокусник. Кто проверял?
Последние 2 года на 3 Аках тягаю по Фонду - без проблем... Даже сторонними p2p + СЕПом балуюсь.
А про Универсал кто что может сказать? Он некоторое время назад вроде под 19% обещал, правда настораживает его чат-бот, ответственность за размещение депо через который нужно взять на себя. В этом проглядывают уши тех еще юмористов - Дубилета, Гороховского, Витязя.
Та же петрушка - всё тихо и без пыли (хотя начинал работать с Универсалом - ещё до Мони). Если быть точным - 18,75+ .
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