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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1594159515961597
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:28

  jay2004 написав:
  newbie написав:Там подводный камней нет (речь о Фарсе), приличную сумму под фонд затянуть можно? Банк, из которого утягивать, такое позволит? Фарс потом не кинет? Он ведь известный фокусник. Кто проверял?


Последние 2 года на 3 Аках тягаю по Фонду - без проблем... Даже сторонними p2p + СЕПом балуюсь.

А про Универсал кто что может сказать? Он некоторое время назад вроде под 19% обещал, правда настораживает его чат-бот, ответственность за размещение депо через который нужно взять на себя. В этом проглядывают уши тех еще юмористов - Дубилета, Гороховского, Витязя.


Та же петрушка - всё тихо и без пыли (хотя начинал работать с Универсалом - ещё до Мони). Если быть точным - 18,75+ :wink: .

По результату общения с ботом получаете документы в электронной форме.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:08

  Son of Sun написав:
  ishvara написав:Пополнил депозит, через пару часов решил пополнить еще один - пишет, вы превысили один из лимитов. Что за ерунда?

50 лямов завели по р2р?

Разобрался, из-за смены телефона ввели ограничение.
Востаннє редагувалось ishvara в Чет 28 лис, 2019 17:05, всього редагувалось 1 раз.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:17

Re: Monobank

категории на следующий месяц еще не известны?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:55

  ishvara написав:
  Son of Sun написав:
  ishvara написав:Пополнил депозит, через пару часов решил пополнить еще один - пишет, вы превысили один из лимитов. Что за ерунда?

50 лямов завели по р2р?

Разобрался, из-за смены телефона ввели ограничение.

номера телефона или модели?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:47

Кто-то сталкивался с проблемой: открыл в этот понедельник депо в онлайне на год, получил на почту договор в электронном виде - вроде всё чики-пики, а во вторник решил заказать на горячке ещё и бумажную копию с мокрой печатью, которую обещали доставить на указанное мной отделение НП. В четверг перезваниваю Моне на горячую и интересуюсь, где мой заказ, ответили - все в порядке отправили и продиктовали мне номер накладной сегодня утром зашёл на сайт НП, проверил, оказывается, мое письмо с договором до сих пор не отправлено, я опять звоню на колл Моне, девочка с кем то совершалась, потом сказала, мол, куда-то написала - процесс ускорят!
В связи с этим вопрос: я таки получу этот договор или процесс затянется как у Кафки?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:20

Re: Monobank

  asti написав:девочка с кем то совершалась, потом сказала, мол, куда-то написала - процесс ускорят!


може ви на ГЛ АБанку попали? там ще ті деятелі створювати заявки на заявки щоб прискорити заявки!
:)
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 08:43

  asti написав:Кто-то сталкивался с проблемой: ...


В мене таке було, правда я не замовляв договір через ГЛ, пройшов тиждень передзвонив на ГЛ, дали номер накладної, а на сайті ще чекають відправлення, так крутилось-крутилось і через тиждень всетаки відправили, не хвилюйтесь, відправлять.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:31

  melkh написав:
  asti написав:Кто-то сталкивался с проблемой: ...
В мене таке було, правда я не замовляв договір через ГЛ, пройшов тиждень передзвонив на ГЛ, дали номер накладної, а на сайті ще чекають відправлення, так крутилось-крутилось і через тиждень всетаки відправили, не хвилюйтесь, відправлять.
Дякую, будемо сподіватись. Але чесно кажучи чекав від Моні більшої оперативності... :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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  #<1 ... 1594159515961597
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