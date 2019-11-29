Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:47

Кто-то сталкивался с проблемой: открыл в этот понедельник депо в онлайне на год, получил на почту договор в электронном виде - вроде всё чики-пики, а во вторник решил заказать на горячке ещё и бумажную копию с мокрой печатью, которую обещали доставить на указанное мной отделение НП. В четверг перезваниваю Моне на горячую и интересуюсь, где мой заказ, ответили - все в порядке отправили и продиктовали мне номер накладной сегодня утром зашёл на сайт НП, проверил, оказывается, мое письмо с договором до сих пор не отправлено, я опять звоню на колл Моне, девочка с кем то совершалась, потом сказала, мол, куда-то написала - процесс ускорят!

В связи с этим вопрос: я таки получу этот договор или процесс затянется как у Кафки?!

Пірнач у гривню з валютного трампліну!