Ethereum написав:Не думаю що сильно ризикуєте 4 ближайші роки,поки Дубілет при владі. Просто перекидаєте на віртуально єврокарту і потім на гривневу.
Прошу вибачити, що встряваю Мова йде про поповнення за реквізитами IBAN? Якщо відповідь "так", то хіба на гривневу карту (без проміжкової євро) не "зайде"?
Они (Монобанк) почему-то пишут что надо заводить именно на евровую. Но по отзывам работает с любой картой, в часности человек переводил злотые прямо на гривневую карту, даже без использования SEPA/SWIFT. https://navyhod.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
Описанный там способ обратного перевода с гривневой карты на карту в евро/иной валюте работает не только в Revolut (которая нам тут недоступна), но и в Monese (тема о том как открыть карту есть тут Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15, обращайтесь к автору темы или ко мне если будут вопросы)