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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1596159715981599>
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:17

  justit написав:
  Ethereum написав:Не думаю що сильно ризикуєте 4 ближайші роки,поки Дубілет при владі. Просто перекидаєте на віртуально єврокарту і потім на гривневу.


Прошу вибачити, що встряваю
Мова йде про поповнення за реквізитами IBAN?
Якщо відповідь "так", то хіба на гривневу карту (без проміжкової євро) не "зайде"?


Ви втратите на курсі + комісія,якщо через ІБАН. Мені зняло з 1000 12.5є + комісія банку. Мова йшла на SEPA і тоді втрата комісія 1 євро,і то за 1-у трансакцію вертають.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 23:39

  justit написав:
  Ethereum написав:Не думаю що сильно ризикуєте 4 ближайші роки,поки Дубілет при владі. Просто перекидаєте на віртуально єврокарту і потім на гривневу.


Прошу вибачити, що встряваю
Мова йде про поповнення за реквізитами IBAN?
Якщо відповідь "так", то хіба на гривневу карту (без проміжкової євро) не "зайде"?

Они (Монобанк) почему-то пишут что надо заводить именно на евровую. Но по отзывам работает с любой картой, в часности человек переводил злотые прямо на гривневую карту, даже без использования SEPA/SWIFT.
https://navyhod.blogspot.com/2018/08/blog-post.html

Описанный там способ обратного перевода с гривневой карты на карту в евро/иной валюте работает не только в Revolut (которая нам тут недоступна), но и в Monese (тема о том как открыть карту есть тут Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15, обращайтесь к автору темы или ко мне если будут вопросы)
Mind the gap
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 01:54

Re: Monobank

Странно, что все молчат :mrgreen:ЗображенняЗображенняЗображення
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 08:42

Re: Monobank

только вчера скупился в эльдорадо, а его продлили, потерял месяц грейса
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:21

  asti написав:
  melkh написав:
  asti написав:Кто-то сталкивался с проблемой: ...
В мене таке було, правда я не замовляв договір через ГЛ, пройшов тиждень передзвонив на ГЛ, дали номер накладної, а на сайті ще чекають відправлення, так крутилось-крутилось і через тиждень всетаки відправили, не хвилюйтесь, відправлять.
Дякую, будемо сподіватись. Але чесно кажучи чекав від Моні більшої оперативності... :(

Вы слишком торопитесь. Иногда процесс получения бумажного договора растягивается на неделю. Будет.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:49

зачем?
шо дома много пустых папок
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:59

  v57 написав:зачем?
шо дома много пустых папок

Ну от скажімо, завтра сайт "монобанку" перестане працювати, як і мобільна аппка.
А Гороховський махне відпочивати на Гаваї.
Ти в пошуках свого депозиту куди прийдеш? В Універсалбанк. Ок, а з чим ти прийдеш, з котом? :mrgreen:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:03

  v57 написав:зачем?
шо дома много пустых папок


+100.
Вот я уже давно предлагал Мони давать выбор: бумажный договор за 56,5 (Киевская область, Новая Почта) гривен или бонус в виде 10/20/30 грн, например.

P.S. Я забирал договора постоянно, но один раз завтыкал. 10грн за день хранения, и вот позавчера пришёл ПУШ - заберите договор на Новой Почте. Заехал - говорят 240 грн за хранение. Естественно, не забрал. Вопрос: Моня не разоришся??
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:24

Re: Monobank

  she_ne_investor написав:Ок, а з чим ти прийдеш, з котом?

Конечно же с распечатанным договором, отправленным на своё мыло сразу после того как депо заключен. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
В принципе так же как это было когда-то в привате, а сейчас есть в а-банке и некоторых других, где депо открывается он-лайн и высылается пдф-ка договора на мыло или скачивается сразу в аппке (вебке)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:36

  Flamingo написав:
  she_ne_investor написав:Ок, а з чим ти прийдеш, з котом?

Конечно же с распечатанным договором, отправленным на своё мыло сразу после того как депо заключен. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
В принципе так же как это было когда-то в привате, а сейчас есть в а-банке и некоторых других, где депо открывается он-лайн и высылается пдф-ка договора на мыло или скачивается сразу в аппке (вебке)

Ага, за все время на моей памяти база договоров была спотворена тока у Михи :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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