Ethereum написав:Не думаю що сильно ризикуєте 4 ближайші роки,поки Дубілет при владі. Просто перекидаєте на віртуально єврокарту і потім на гривневу.
Прошу вибачити, що встряваю Мова йде про поповнення за реквізитами IBAN? Якщо відповідь "так", то хіба на гривневу карту (без проміжкової євро) не "зайде"?
Они (Монобанк) почему-то пишут что надо заводить именно на евровую. Но по отзывам работает с любой картой, в часности человек переводил злотые прямо на гривневую карту, даже без использования SEPA/SWIFT. https://navyhod.blogspot.com/2018/08/blog-post.html
Описанный там способ обратного перевода с гривневой карты на карту в евро/иной валюте работает не только в Revolut (которая нам тут недоступна), но и в Monese (тема о том как открыть карту есть тут Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15, обращайтесь к автору темы или ко мне если будут вопросы)
В мене таке було, правда я не замовляв договір через ГЛ, пройшов тиждень передзвонив на ГЛ, дали номер накладної, а на сайті ще чекають відправлення, так крутилось-крутилось і через тиждень всетаки відправили, не хвилюйтесь, відправлять.
Дякую, будемо сподіватись. Але чесно кажучи чекав від Моні більшої оперативності...
Вы слишком торопитесь. Иногда процесс получения бумажного договора растягивается на неделю. Будет.
Ну от скажімо, завтра сайт "монобанку" перестане працювати, як і мобільна аппка. А Гороховський махне відпочивати на Гаваї. Ти в пошуках свого депозиту куди прийдеш? В Універсалбанк. Ок, а з чим ти прийдеш, з котом?
+100. Вот я уже давно предлагал Мони давать выбор: бумажный договор за 56,5 (Киевская область, Новая Почта) гривен или бонус в виде 10/20/30 грн, например.
P.S. Я забирал договора постоянно, но один раз завтыкал. 10грн за день хранения, и вот позавчера пришёл ПУШ - заберите договор на Новой Почте. Заехал - говорят 240 грн за хранение. Естественно, не забрал. Вопрос: Моня не разоришся??
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she_ne_investor написав:Ок, а з чим ти прийдеш, з котом?
Конечно же с распечатанным договором, отправленным на своё мыло сразу после того как депо заключен. В принципе так же как это было когда-то в привате, а сейчас есть в а-банке и некоторых других, где депо открывается он-лайн и высылается пдф-ка договора на мыло или скачивается сразу в аппке (вебке)
she_ne_investor написав:Ок, а з чим ти прийдеш, з котом?
Конечно же с распечатанным договором, отправленным на своё мыло сразу после того как депо заключен. В принципе так же как это было когда-то в привате, а сейчас есть в а-банке и некоторых других, где депо открывается он-лайн и высылается пдф-ка договора на мыло или скачивается сразу в аппке (вебке)
Ага, за все время на моей памяти база договоров была спотворена тока у Михи