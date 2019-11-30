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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1596159715981599
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:41

Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:45

  Pupsik написав:Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...

Чуток опоздали - они немного ставки понизили
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:52

  ramaz написав:
  Pupsik написав:Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...

Чуток опоздали - они немного ставки понизили


14% грязними ...з мене вистачить 8)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1596159715981599
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