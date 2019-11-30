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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 11:41
Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 01 гру, 2019 11:45
Чуток опоздали - они немного ставки понизили
Бонус к депозиту + 50 грн
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Додано: Нед 01 гру, 2019 11:52
14% грязними ...з мене вистачить
Слава Україні! /читаю усіх/
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