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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1596159715981599
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:41

Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:45

  Pupsik написав:Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...

Чуток опоздали - они немного ставки понизили
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:52

  ramaz написав:
  Pupsik написав:Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...

Чуток опоздали - они немного ставки понизили


14% грязними ...з мене вистачить 8)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлень: 3366
З нами з: 07.06.12
Подякував: 731 раз.
Подякували: 732 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:18

  Pupsik написав:Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...

шарик тоже не плохо наливает
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:48

решил выплеснуть негатив на форуме
сегодня впервые не пришло уведомление что сбросились категории кешбека и нужно выбрать новые
была совершена покупка и понятно что бонус я не получил,поддержка конечно написала что я сам виноват, нужно было следить, хотя мне больше нечем заняться как каждый первый день месяца проверять это
скорее всего какой то манагер, возможно сам горох, решили срубить бабла на новый год и не разослали уведомление что нужно выбрать категории, думаю что многие не выставили категории и скупились вхолостую
вобщем моня еще те наперсточники, пока за руку не поймаешь будут тебя крутить как захотят
ну и в дополнение -когда открывал карту манагер ничего не сказал про реферальную программу, в итоге пару человек подключил вхолостую. наверно этот манагер получил хороший бонус за мой счет
zoawlhxc
 
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  #<1 ... 1596159715981599
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