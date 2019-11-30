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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 11:41
Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 01 гру, 2019 11:45
Чуток опоздали - они немного ставки понизили
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Додано: Нед 01 гру, 2019 11:52
14% грязними ...з мене вистачить
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 01 гру, 2019 13:18
Додано: Нед 01 гру, 2019 13:48
решил выплеснуть негатив на форуме
сегодня впервые не пришло уведомление что сбросились категории кешбека и нужно выбрать новые
была совершена покупка и понятно что бонус я не получил,поддержка конечно написала что я сам виноват, нужно было следить, хотя мне больше нечем заняться как каждый первый день месяца проверять это
скорее всего какой то манагер, возможно сам горох, решили срубить бабла на новый год и не разослали уведомление что нужно выбрать категории, думаю что многие не выставили категории и скупились вхолостую
вобщем моня еще те наперсточники, пока за руку не поймаешь будут тебя крутить как захотят
ну и в дополнение -когда открывал карту манагер ничего не сказал про реферальную программу, в итоге пару человек подключил вхолостую. наверно этот манагер получил хороший бонус за мой счет
Додано: Нед 01 гру, 2019 14:10
Re: Monobank
Можно еще в FB выплеснуть, там обычно 1-2 числа каждого месяца кто-нибудь поднимает такую тему
Можно и не следить, а, например, создать напоминание на телефоне, даже в том же приложении monobank. А так получается как категории выбрать в первый день месяца, так "нечем заняться", а как списываться с поддержкой, так времени хватает.
Додано: Нед 01 гру, 2019 14:11
Re: Monobank
- ну в принципе в этой фразе имхо как раз и кроется основная ваша проблема - если вам влом что-то делать правильно (в данном случае следить за актуальностью своих "плюшек"), то вы будете эти самые "плюшки" недополучать
Додано: Нед 01 гру, 2019 14:34
Ну прийдете вы в универсал с папкой бумаги, а в их электронной базе вашего депозита нет, и шо?
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Додано: Нед 01 гру, 2019 14:36
И то это были кредитные, а не депозитные договоры...
И кстати, на все бумажные договоры и выписки фонд грабування забил большой болт
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Додано: Нед 01 гру, 2019 15:22
Stringer
зачем тогда продолжают люди этим пользоваться?
можно рыбалкой заниматься на
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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