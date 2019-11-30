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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1596159715981599
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:41

Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:45

  Pupsik написав:Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...

Чуток опоздали - они немного ставки понизили
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:52

  ramaz написав:
  Pupsik написав:Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...

Чуток опоздали - они немного ставки понизили


14% грязними ...з мене вистачить 8)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:18

  Pupsik написав:Роздумую над відкриттям депо в цьому банчику...

шарик тоже не плохо наливает
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 13:48

решил выплеснуть негатив на форуме
сегодня впервые не пришло уведомление что сбросились категории кешбека и нужно выбрать новые
была совершена покупка и понятно что бонус я не получил,поддержка конечно написала что я сам виноват, нужно было следить, хотя мне больше нечем заняться как каждый первый день месяца проверять это
скорее всего какой то манагер, возможно сам горох, решили срубить бабла на новый год и не разослали уведомление что нужно выбрать категории, думаю что многие не выставили категории и скупились вхолостую
вобщем моня еще те наперсточники, пока за руку не поймаешь будут тебя крутить как захотят
ну и в дополнение -когда открывал карту манагер ничего не сказал про реферальную программу, в итоге пару человек подключил вхолостую. наверно этот манагер получил хороший бонус за мой счет
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:10

Re: Monobank

  zoawlhxc написав:решил выплеснуть негатив на форуме

Можно еще в FB выплеснуть, там обычно 1-2 числа каждого месяца кто-нибудь поднимает такую тему :)
  zoawlhxc написав:нужно было следить, хотя мне больше нечем заняться как каждый первый день месяца проверять это

Можно и не следить, а, например, создать напоминание на телефоне, даже в том же приложении monobank. А так получается как категории выбрать в первый день месяца, так "нечем заняться", а как списываться с поддержкой, так времени хватает.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:11

Re: Monobank

  zoawlhxc написав:хотя мне больше нечем заняться как каждый первый день месяца проверять это
- ну в принципе в этой фразе имхо как раз и кроется основная ваша проблема - если вам влом что-то делать правильно (в данном случае следить за актуальностью своих "плюшек"), то вы будете эти самые "плюшки" недополучать :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:34

  she_ne_investor написав:
  v57 написав:зачем?
шо дома много пустых папок

Ну от скажімо, завтра сайт "монобанку" перестане працювати, як і мобільна аппка.
А Гороховський махне відпочивати на Гаваї.
Ти в пошуках свого депозиту куди прийдеш? В Універсалбанк. Ок, а з чим ти прийдеш, з котом? :mrgreen:

Ну прийдете вы в универсал с папкой бумаги, а в их электронной базе вашего депозита нет, и шо? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:36

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  she_ne_investor написав:Ок, а з чим ти прийдеш, з котом?

Конечно же с распечатанным договором, отправленным на своё мыло сразу после того как депо заключен. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
В принципе так же как это было когда-то в привате, а сейчас есть в а-банке и некоторых других, где депо открывается он-лайн и высылается пдф-ка договора на мыло или скачивается сразу в аппке (вебке)

Ага, за все время на моей памяти база договоров была спотворена тока у Михи :mrgreen:

И то это были кредитные, а не депозитные договоры...
И кстати, на все бумажные договоры и выписки фонд грабування забил большой болт
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:22

Stringer

зачем тогда продолжают люди этим пользоваться? :lol:

можно рыбалкой заниматься на Сейшельские островах :mrgreen:
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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