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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1597159815991600
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:15

  proftpd66 написав:Stringer

зачем тогда продолжают люди этим пользоваться? :lol:

можно рыбалкой заниматься на Сейшельские островах :mrgreen:

Чем, этим?
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:56

  Stringer написав:
  proftpd66 написав:Stringer

зачем тогда продолжают люди этим пользоваться? :lol:

можно рыбалкой заниматься на Сейшельские островах :mrgreen:

Чем, этим?


Этим в смысле, Депозитами и Кредитами.

вопрос на 4 шестерки:
viewtopic.php?p=4806666#p4806666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:35

  proftpd66 написав:
  Stringer написав:
  proftpd66 написав:Stringer

зачем тогда продолжают люди этим пользоваться? :lol:

можно рыбалкой заниматься на Сейшельские островах :mrgreen:

Чем, этим?


Этим в смысле, Депозитами и Кредитами.

вопрос на 4 шестерки:
viewtopic.php?p=4806666#p4806666


Ну так непонятно. У меня депозитных договоров в бумажном виде нет со времён, когда дельта пришила открытие депозитов в ИБ в 2013м вроде.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:53

Re: Monobank

Коллеги, кто-нибудь пользуется картой Моно для оплаты Убер? Код правильный у Убер, кэшбэк начисляют как за такси?
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:58

  Alex_TT написав:Коллеги, кто-нибудь пользуется картой Моно для оплаты Убер? Код правильный у Убер, кэшбэк начисляют как за такси?

Да, да.
Я пользовался.
Skiw :D
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