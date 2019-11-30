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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 16:15
proftpd66 написав:Stringer
зачем тогда продолжают люди этим пользоваться?
можно рыбалкой заниматься на Сейшельские островах
Чем, этим?
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:56
Stringer написав: proftpd66 написав:Stringer
зачем тогда продолжают люди этим пользоваться?
можно рыбалкой заниматься на Сейшельские островах
Чем, этим?
Этим в смысле, Депозитами и Кредитами.
вопрос на 4 шестерки:viewtopic.php?p=4806666#p4806666
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proftpd66
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Додано: Нед 01 гру, 2019 17:35
proftpd66 написав: Stringer написав: proftpd66 написав:Stringer
зачем тогда продолжают люди этим пользоваться?
можно рыбалкой заниматься на Сейшельские островах
Чем, этим?
Этим в смысле, Депозитами и Кредитами.
вопрос на 4 шестерки:viewtopic.php?p=4806666#p4806666
Ну так непонятно. У меня депозитных договоров в бумажном виде нет со времён, когда дельта пришила открытие депозитов в ИБ в 2013м вроде.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:53
Коллеги, кто-нибудь пользуется картой Моно для оплаты Убер? Код правильный у Убер, кэшбэк начисляют как за такси?
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Alex_TT
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:58
Alex_TT написав:
Коллеги, кто-нибудь пользуется картой Моно для оплаты Убер? Код правильный у Убер, кэшбэк начисляют как за такси?
Да, да.
Я пользовался.
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