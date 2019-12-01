zoawlhxc написав:решил выплеснуть негатив на форуме сегодня впервые не пришло уведомление что сбросились категории кешбека и нужно выбрать новые была совершена покупка и понятно что бонус я не получил,поддержка конечно написала что я сам виноват, нужно было следить, хотя мне больше нечем заняться как каждый первый день месяца проверять это скорее всего какой то манагер, возможно сам горох, решили срубить бабла на новый год и не разослали уведомление что нужно выбрать категории, думаю что многие не выставили категории и скупились вхолостую вобщем моня еще те наперсточники, пока за руку не поймаешь будут тебя крутить как захотят
Ого, оказывается приходят уведомления о смене категорий кешбека.У меня вообще никогда не приходили.Сам в начале месяца захожу и выбираю.
почему ? 720 грн судебного сбора не такая уж и большая цифра как и 100-600 грн за составления иска адвокатом , между тем в случае выигрыша имхо весь сбор уплачивает проигравшая сторона. А если решите мировым соглашением то 50% на 50%. Люди в Украине подают в суд ( на производителя ноутбуков) за отсутствие ( нанесенной) украинской раскладки на клавиатуре ноутбука, а вы за свои кровные денежки не подадите ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа