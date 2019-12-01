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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1597159815991600
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:15

  proftpd66 написав:Stringer

зачем тогда продолжают люди этим пользоваться? :lol:

можно рыбалкой заниматься на Сейшельские островах :mrgreen:

Чем, этим?
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:56

  Stringer написав:
  proftpd66 написав:Stringer

зачем тогда продолжают люди этим пользоваться? :lol:

можно рыбалкой заниматься на Сейшельские островах :mrgreen:

Чем, этим?


Этим в смысле, Депозитами и Кредитами.

вопрос на 4 шестерки:
viewtopic.php?p=4806666#p4806666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:35

  proftpd66 написав:
  Stringer написав:
  proftpd66 написав:Stringer

зачем тогда продолжают люди этим пользоваться? :lol:

можно рыбалкой заниматься на Сейшельские островах :mrgreen:

Чем, этим?


Этим в смысле, Депозитами и Кредитами.

вопрос на 4 шестерки:
viewtopic.php?p=4806666#p4806666


Ну так непонятно. У меня депозитных договоров в бумажном виде нет со времён, когда дельта пришила открытие депозитов в ИБ в 2013м вроде.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:53

Re: Monobank

Коллеги, кто-нибудь пользуется картой Моно для оплаты Убер? Код правильный у Убер, кэшбэк начисляют как за такси?
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:58

  Alex_TT написав:Коллеги, кто-нибудь пользуется картой Моно для оплаты Убер? Код правильный у Убер, кэшбэк начисляют как за такси?

Да, да.
Я пользовался.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:36

  Stringer написав:Ну прийдете вы в универсал с папкой бумаги, а в их электронной базе вашего депозита нет, и шо? :mrgreen:

Далі отримуємо дану відповідь в письмовій формі і вирішуємо питання через суд.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:04

суды это голливудские фантазии
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:14

  zoawlhxc написав:решил выплеснуть негатив на форуме
сегодня впервые не пришло уведомление что сбросились категории кешбека и нужно выбрать новые
была совершена покупка и понятно что бонус я не получил,поддержка конечно написала что я сам виноват, нужно было следить, хотя мне больше нечем заняться как каждый первый день месяца проверять это
скорее всего какой то манагер, возможно сам горох, решили срубить бабла на новый год и не разослали уведомление что нужно выбрать категории, думаю что многие не выставили категории и скупились вхолостую
вобщем моня еще те наперсточники, пока за руку не поймаешь будут тебя крутить как захотят

Ого, оказывается приходят уведомления о смене категорий кешбека.У меня вообще никогда не приходили.Сам в начале месяца захожу и выбираю.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:33

  v57 написав:суды это голливудские фантазии

почему ? 720 грн судебного сбора не такая уж и большая цифра как и 100-600 грн за составления иска адвокатом , между тем в случае выигрыша имхо весь сбор уплачивает проигравшая сторона. А если решите мировым соглашением то 50% на 50%. Люди в Украине подают в суд ( на производителя ноутбуков) за отсутствие ( нанесенной) украинской раскладки на клавиатуре ноутбука, а вы за свои кровные денежки не подадите ? :shock:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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