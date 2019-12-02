RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1598159916001601
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:47

Можно и не следить, а, например, создать напоминание на телефоне, даже в том же приложении monobank. А так получается как категории выбрать в первый день месяца, так "нечем заняться", а как списываться с поддержкой, так времени хватает.


Это просто клише: "Я сам профукал, но они виноваты" :D

P.S. мне уведомление тоже не пришло.
Или не успело, я утром проснулся и помнил, что нужно кэшбэки поменять :-)
justit
 
Повідомлень: 4920
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1478 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:50

Re: Monobank

Дайте будь-ласка ще раз скрін повідомлення Гороха про Свинорилів.
Кочевник
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 16.02.17
Подякував: 195 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:02

  Кочевник написав:Дайте будь-ласка ще раз скрін повідомлення Гороха про Свинорилів.



viewtopic.php?p=4805619#p4805619
:lol:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6615
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:56

Re: Monobank

А подскажите пожалуйста, кто в теме, сейчас у меня карта "мастеркад", как заполучить визу ??
Igor3777
 
Повідомлень: 173
З нами з: 06.01.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:13

Igor3777
https://www.universalbank.com.ua/news/m ... artok-visa
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6615
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:33

  greenozon написав:Igor3777
https://www.universalbank.com.ua/news/m ... artok-visa

Благодарю :wink:
Igor3777
 
Повідомлень: 173
З нами з: 06.01.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:03

Re: Monobank

Вітаю! Можливо не по темі.. які карти найбільше підходять для транзиту з мінімальними/відсутніми комісіями, окрім моно? на моно в мене вічний мінус в грейсі, тому не варіант.
Цікавить саме можливість поповнення транзитної картки готівкою через термінали і вивід по р2р або сеп
eleutheriossandro
 
Повідомлень: 5
З нами з: 12.02.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:42

  Igor3777 написав:А подскажите пожалуйста, кто в теме, сейчас у меня карта "мастеркад", как заполучить визу ??

у меня мастеркард стала барахлить при бесконтакте. пошел в ближайший Justin, дали Визу
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2000
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1598159916001601
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, kostya77, ramaz, v2k і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16722)
02.12.2019 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.