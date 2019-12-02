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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:47
Можно и не следить, а, например, создать напоминание на телефоне, даже в том же приложении monobank. А так получается как категории выбрать в первый день месяца, так "нечем заняться", а как списываться с поддержкой, так времени хватает.
Это просто клише: "Я сам профукал, но они виноваты"
P.S. мне уведомление тоже не пришло.
Или не успело, я утром проснулся и помнил, что нужно кэшбэки поменять
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Додано: Пон 02 гру, 2019 13:50
Дайте будь-ласка ще раз скрін повідомлення Гороха про Свинорилів.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:56
А подскажите пожалуйста, кто в теме, сейчас у меня карта "мастеркад", как заполучить визу ??
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Igor3777
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:13
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:33
Благодарю
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Igor3777
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Додано: Пон 02 гру, 2019 19:03
Вітаю! Можливо не по темі.. які карти найбільше підходять для транзиту з мінімальними/відсутніми комісіями, окрім моно? на моно в мене вічний мінус в грейсі, тому не варіант.
Цікавить саме можливість поповнення транзитної картки готівкою через термінали і вивід по р2р або сеп
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eleutheriossandro
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:42
Igor3777 написав:
А подскажите пожалуйста, кто в теме, сейчас у меня карта "мастеркад", как заполучить визу ??
у меня мастеркард стала барахлить при бесконтакте. пошел в ближайший Justin, дали Визу
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novichok
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:28
eleutheriossandro написав:
Вітаю! Можливо не по темі.. які карти найбільше підходять для транзиту з мінімальними/відсутніми комісіями, окрім моно? на моно в мене вічний мінус в грейсі, тому не варіант.
Цікавить саме можливість поповнення транзитної картки готівкою через термінали і вивід по р2р або сеп
Форвард-Депозитка
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KVV
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