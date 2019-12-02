Igor3777 написав:
Спасибо )
Так же вчера сделал, паспорта с собой не было, выдали на водительское удостоверение
Не понял, а что, в Джастине стали выдавать карты Монобанка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:10
Не понял, а что, в Джастине стали выдавать карты Монобанка?
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:14
Re: Monobank
Да.
И вроде в магазинах "Алло" тоже.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:13
Брат ещё в апреле-мае 2019 получал в Justin.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:23
Re: Monobank
запитання до користувачів послуг Буковелю ... які МСС на головних локаціях - готелі на місці, прокат спорядження, каса з абонками на підйоми ??? дякую !!!
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:33
ще момент:
прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ
- який МСС для iherb (писали для Моно продукти або краса і медицина)
- краще платити доларовою у доларах (наявні картки не Моно без % за конвертацію) чи гривневою Моно з КБ ? можливо, інші варіанти ???
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:16
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