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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:10
Igor3777 написав: novichok написав: Igor3777 написав:
А подскажите пожалуйста, кто в теме, сейчас у меня карта "мастеркад", как заполучить визу ??
у меня мастеркард стала барахлить при бесконтакте. пошел в ближайший Justin, дали Визу
Спасибо )
Так же вчера сделал, паспорта с собой не было, выдали на водительское удостоверение
Не понял, а что, в Джастине стали выдавать карты Монобанка?
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:14
Порт написав:
Не понял, а что, в Джастине стали выдавать карты Монобанка?
Да.
И вроде в магазинах "Алло" тоже.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:13
Порт написав:
Не понял, а что, в Джастине стали выдавать карты Монобанка?
Брат ещё в апреле-мае 2019 получал в Justin.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:23
запитання до користувачів послуг Буковелю ... які МСС на головних локаціях - готелі на місці, прокат спорядження, каса з абонками на підйоми ??? дякую !!!
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stas_rst
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:33
ще момент:
прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ
- який МСС для iherb (писали для Моно продукти або краса і медицина)
- краще платити доларовою у доларах (наявні картки не Моно без % за конвертацію) чи гривневою Моно з КБ ? можливо, інші варіанти ???
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stas_rst
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:16
stas_rst написав:
запитання до користувачів послуг Буковелю ... які МСС на головних локаціях - готелі на місці, прокат спорядження, каса з абонками на підйоми ??? дякую !!!
Вже є сніг?
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rollo
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:24
rollo написав: stas_rst написав:
запитання до користувачів послуг Буковелю ... які МСС на головних локаціях - готелі на місці, прокат спорядження, каса з абонками на підйоми ??? дякую !!!
Вже є сніг?
красава
і пам"ять хороша !!!
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stas_rst
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Додано: Сер 04 гру, 2019 09:49
stas_rst написав:
ще момент:
прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ
- який МСС для iherb (писали для Моно продукти або краса і медицина)
- краще платити доларовою у доларах (наявні картки не Моно без % за конвертацію) чи гривневою Моно з КБ ? можливо, інші варіанти ???
Продукты.
Если есть продукты у моно с хорошим кб,то лучше с неё и платить.
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mihasik
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Додано: Сер 04 гру, 2019 10:23
stas_rst написав:
ще момент:
прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ
- який МСС для iherb (писали для Моно продукти або краса і медицина)
- краще платити доларовою у доларах (наявні картки не Моно без % за конвертацію) чи гривневою Моно з КБ ? можливо, інші варіанти ???
Цього місяця в Моно знову "продукти".
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:48
Скажите, а если оплачивать через интернет скипассы, с карты монобанка, на которой выбрана категория Путешествия — 3% - это будет учитываться? Ну,само-собой если МСС правильный будет.Сомнения в Категории и интеренет оплате...
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