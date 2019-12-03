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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1599160016011602
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:10

  Igor3777 написав:
  novichok написав:
  Igor3777 написав:А подскажите пожалуйста, кто в теме, сейчас у меня карта "мастеркад", как заполучить визу ??

у меня мастеркард стала барахлить при бесконтакте. пошел в ближайший Justin, дали Визу

Спасибо )
Так же вчера сделал, паспорта с собой не было, выдали на водительское удостоверение :roll: :lol:

Не понял, а что, в Джастине стали выдавать карты Монобанка?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:14

Re: Monobank

  Порт написав:Не понял, а что, в Джастине стали выдавать карты Монобанка?

Да.
И вроде в магазинах "Алло" тоже.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:13

  Порт написав:Не понял, а что, в Джастине стали выдавать карты Монобанка?


Брат ещё в апреле-мае 2019 получал в Justin.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:23

Re: Monobank

запитання до користувачів послуг Буковелю ... які МСС на головних локаціях - готелі на місці, прокат спорядження, каса з абонками на підйоми ??? дякую !!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:33

ще момент:
прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ
- який МСС для iherb (писали для Моно продукти або краса і медицина)
- краще платити доларовою у доларах (наявні картки не Моно без % за конвертацію) чи гривневою Моно з КБ ? можливо, інші варіанти ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:16

  stas_rst написав:запитання до користувачів послуг Буковелю ... які МСС на головних локаціях - готелі на місці, прокат спорядження, каса з абонками на підйоми ??? дякую !!!

Вже є сніг?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:24

  rollo написав:
  stas_rst написав:запитання до користувачів послуг Буковелю ... які МСС на головних локаціях - готелі на місці, прокат спорядження, каса з абонками на підйоми ??? дякую !!!

Вже є сніг?

красава :) і пам"ять хороша !!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:49

  stas_rst написав:ще момент:
прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ
- який МСС для iherb (писали для Моно продукти або краса і медицина)
- краще платити доларовою у доларах (наявні картки не Моно без % за конвертацію) чи гривневою Моно з КБ ? можливо, інші варіанти ???

Продукты.
Если есть продукты у моно с хорошим кб,то лучше с неё и платить.
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:23

  stas_rst написав:ще момент:
прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ
- який МСС для iherb (писали для Моно продукти або краса і медицина)
- краще платити доларовою у доларах (наявні картки не Моно без % за конвертацію) чи гривневою Моно з КБ ? можливо, інші варіанти ???


Цього місяця в Моно знову "продукти".
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:48

Re: Monobank

Скажите, а если оплачивать через интернет скипассы, с карты монобанка, на которой выбрана категория Путешествия — 3% - это будет учитываться? Ну,само-собой если МСС правильный будет.Сомнения в Категории и интеренет оплате...
Rack
 
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  #<1 ... 1599160016011602
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