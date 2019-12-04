Здесь есть люди, открывшие депозиты в Монобанке?
Отзовитесь, есть вопрос.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 23:35
Здесь есть люди, открывшие депозиты в Монобанке?
Отзовитесь, есть вопрос.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 05 гру, 2019 01:09
Re: Monobank
Сам спросил- сам отвечу.Мсс нужен спорт та розваги...где его взять?))
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