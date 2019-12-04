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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1600160116021603
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:35

Здесь есть люди, открывшие депозиты в Монобанке?
Отзовитесь, есть вопрос.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 211 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 01:09

Re: Monobank

Сам спросил- сам отвечу.Мсс нужен спорт та розваги...где его взять?))
Rack
 
Повідомлень: 181
З нами з: 29.01.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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  #<1 ... 1600160116021603
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