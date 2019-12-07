А при виборі виплати депозиту "на карту іншого банка" - вони аналогічно p2p платіж оформлюють?
А якщо депозит 50-70-170 тис?
Там же наче є обмеження?
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Додано: Суб 07 гру, 2019 23:45
Re: Monobank
А при виборі виплати депозиту "на карту іншого банка" - вони аналогічно p2p платіж оформлюють?
А якщо депозит 50-70-170 тис?
Там же наче є обмеження?
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:51
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:59
Re: Monobank
Так як проведуть, якщо в Моно депозит на 100к закінчується і його направляєш на карту іншого банку?
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