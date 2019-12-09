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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1607160816091610
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:45

Re: Monobank

А при виборі виплати депозиту "на карту іншого банка" - вони аналогічно p2p платіж оформлюють?
А якщо депозит 50-70-170 тис?
Там же наче є обмеження?
Comando
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:51

  Comando написав:А якщо депозит 50-70-170 тис?
Там же наче є обмеження?


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melkh
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:59

Re: Monobank

Так як проведуть, якщо в Моно депозит на 100к закінчується і його направляєш на карту іншого банку?
Comando
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 04:13

Не відправляється
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 09:29

  Comando написав:Так як проведуть, якщо в Моно депозит на 100к закінчується і його направляєш на карту іншого банку?

Можно отправить СЭПом. Только на IBAN у меня не отправлялось и поддержка ничем не могла помочь. Как только ввел счет в обычном формате - все улетело. Сумма 90к+
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:36

Давно уже не открывал депозиты в Моно.
Подскажите, как сейчас:
1. Можно ли открыть с карты другого банка? (на самом Моно минус)
2. Можно ли по окончанию отправить на карту другого банка?
Спасибо.
Искатель
 
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  #<1 ... 1607160816091610
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