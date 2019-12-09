А при виборі виплати депозиту "на карту іншого банка" - вони аналогічно p2p платіж оформлюють?
А якщо депозит 50-70-170 тис?
Там же наче є обмеження?
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Додано: Суб 07 гру, 2019 23:45
Re: Monobank
А при виборі виплати депозиту "на карту іншого банка" - вони аналогічно p2p платіж оформлюють?
А якщо депозит 50-70-170 тис?
Там же наче є обмеження?
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:51
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:59
Re: Monobank
Так як проведуть, якщо в Моно депозит на 100к закінчується і його направляєш на карту іншого банку?
Додано: Нед 08 гру, 2019 09:29
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:36
Давно уже не открывал депозиты в Моно.
Подскажите, как сейчас:
1. Можно ли открыть с карты другого банка? (на самом Моно минус)
2. Можно ли по окончанию отправить на карту другого банка?
Спасибо.
Додано: Вів 10 гру, 2019 15:29
кешбек
подскажите пожалуйста где в этом банке смотреть список MCC, по которым дают кешбек ? например сейчас интересует входит ли 8099 в категорию "Краса та медицина" ?
Додано: Вів 10 гру, 2019 15:30
SILVER_UA
Входит. Буква i в кружочке вверху справа в разделе кэшбека.
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:43
1. Я в похожей ситуации поступал так - создавал депо - получал реквизиты депозитного счета, пополнял его по СЭП (получая за это 0.6% грязью кишмиша). Бинго!
2. Можно до 60к отправить р2р, если сумма больше - можно отправить СЭП по реквизитам в другой банк - я отправлял 90к+ - ушло без проблем.
De nada!
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:46
Re: Monobank
... делайте хоть что-нибудь!
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