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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 17:06
clientage написав: Flamingo написав:
Можно до 60к отправить р2р
а за такое кишмыш будет?
Смотря куда отправите. Если сейчас в "ломбард" да на "зимний запас" то будет, а после 15 января уже нет. Надо смотреть где и какие есть акции за приход по р2р
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Flamingo
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Додано: Вів 10 гру, 2019 17:35
А за пополняшку депо Мони по p2p?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 10 гру, 2019 17:40
Flamingo написав:
создавал депо - получал реквизиты депозитного счета, пополнял его по СЭП (получая за это 0.6% грязью кишмиша). Бинго!
на какой срок депозит надо выбирать, что бы был кишмиш ?
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Додано: Вів 10 гру, 2019 17:50
clientage написав:
А за пополняшку депо Мони по p2p?
А так можно? Как Вы номер моневского депо-счета всунете скажем в сендманю или пумб-онлайн? Там же ИБАН. На него только СЭПить
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Flamingo
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Додано: Вів 10 гру, 2019 17:51
J написав: Flamingo написав:
создавал депо - получал реквизиты депозитного счета, пополнял его по СЭП (получая за это 0.6% грязью кишмиша). Бинго!
на какой срок депозит надо выбирать, что бы был кишмиш ?
Точно не помню, но кажись от полугода
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Flamingo
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Додано: Вів 10 гру, 2019 18:27
Flamingo написав: clientage написав:
А за пополняшку депо Мони по p2p?
А так можно? Как Вы номер моневского депо-счета всунете скажем в сендманю или пумб-онлайн? Там же ИБАН. На него только СЭПить
Влазить в депозит , а там выбираете попал няшку картой
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:24
clientage написав: Flamingo написав: clientage написав:
А за пополняшку депо Мони по p2p?
А так можно? Как Вы номер моневского депо-счета всунете скажем в сендманю или пумб-онлайн? Там же ИБАН. На него только СЭПить
Влазить в депозит , а там выбираете попал няшку картой
Не знал ;(. Но на счет кишмиша за р2р как-то инфы не встречал...
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Flamingo
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