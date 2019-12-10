RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1609161016111612>
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:06

  clientage написав:
  Flamingo написав:Можно до 60к отправить р2р

а за такое кишмыш будет?

Смотря куда отправите. Если сейчас в "ломбард" да на "зимний запас" то будет, а после 15 января уже нет. Надо смотреть где и какие есть акции за приход по р2р
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3490
З нами з: 20.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:35

Re: Monobank

А за пополняшку депо Мони по p2p?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29803
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2375 раз.
Подякували: 3450 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:40

  Flamingo написав: создавал депо - получал реквизиты депозитного счета, пополнял его по СЭП (получая за это 0.6% грязью кишмиша). Бинго!

на какой срок депозит надо выбирать, что бы был кишмиш ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4680
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:50

  clientage написав:А за пополняшку депо Мони по p2p?

А так можно? Как Вы номер моневского депо-счета всунете скажем в сендманю или пумб-онлайн? Там же ИБАН. На него только СЭПить
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3490
З нами з: 20.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:51

  J написав:
  Flamingo написав: создавал депо - получал реквизиты депозитного счета, пополнял его по СЭП (получая за это 0.6% грязью кишмиша). Бинго!

на какой срок депозит надо выбирать, что бы был кишмиш ?

Точно не помню, но кажись от полугода
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3490
З нами з: 20.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:27

  Flamingo написав:
  clientage написав:А за пополняшку депо Мони по p2p?

А так можно? Как Вы номер моневского депо-счета всунете скажем в сендманю или пумб-онлайн? Там же ИБАН. На него только СЭПить

Влазить в депозит , а там выбираете попал няшку картой
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29803
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2375 раз.
Подякували: 3450 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:24

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  clientage написав:А за пополняшку депо Мони по p2p?

А так можно? Как Вы номер моневского депо-счета всунете скажем в сендманю или пумб-онлайн? Там же ИБАН. На него только СЭПить

Влазить в депозит , а там выбираете попал няшку картой

Не знал ;(. Но на счет кишмиша за р2р как-то инфы не встречал...
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3490
З нами з: 20.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:51

Моня запускає свою Свинку з 12% на залишок і можливістю розірвати без втрати відсотків. Буде називатися "Банка". Доступні також варіанти у валюті під символічний відсоток. Кредитного сала, як і очікувалось, не завезли. Подробиці уже доступні у тарифах та ДКБО.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3811
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:16

  klug написав:Моня запускає свою Свинку з 12% на залишок і можливістю розірвати без втрати відсотків. Буде називатися "Банка". Доступні також варіанти у валюті під символічний відсоток. Кредитного сала, як і очікувалось, не завезли. Подробиці уже доступні у тарифах та ДКБО.

Якщо сала нема...то не свиня. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30633
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:07

  klug написав:Моня запускає свою Свинку з 12% на залишок і можливістю розірвати без втрати відсотків. Буде називатися "Банка". Доступні також варіанти у валюті під символічний відсоток. Кредитного сала, як і очікувалось, не завезли. Подробиці уже доступні у тарифах та ДКБО.
а как эту банку открыть? Где искать?
посетитель
 
Повідомлень: 88
З нами з: 22.12.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1609161016111612>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stringer, Квесторе_поверніться і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.