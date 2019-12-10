RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1609161016111612
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:25

  klug написав:Моня запускає свою Свинку з 12% на залишок і можливістю розірвати без втрати відсотків. Буде називатися "Банка". Доступні також варіанти у валюті під символічний відсоток. Кредитного сала, як і очікувалось, не завезли. Подробиці уже доступні у тарифах та ДКБО.

Банка уже эдак с полгода в тарифах, еще с 10% на остаток начиналась :D
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:15

  dengon написав:
  klug написав:Моня запускає свою Свинку з 12% на залишок і можливістю розірвати без втрати відсотків. Буде називатися "Банка". Доступні також варіанти у валюті під символічний відсоток. Кредитного сала, як і очікувалось, не завезли. Подробиці уже доступні у тарифах та ДКБО.

Банка уже эдак с полгода в тарифах, еще с 10% на остаток начиналась :D

Нехай буде звичайно, хоча й не дуже цікаво.

А от пролонгацію краще б робили день у день (бо зараз, як я розумію, дата зсувається на +1 день), а ще й за неї хоч би +0.5% давали, от тоді я б напевно залишився. А що зараз робити, вийти, щоби потім назад СЕПати заради КБ 0.6% брудними? Це хоч десь прописано? Як це за 1 день зробити, через Альфу можна встигнути?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1951
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:19

Re: Monobank

  посетитель написав:а как эту банку открыть? Где искать?

Гороховский написал:
белая карта (которая будет доступна в этом месяце), детская карта (январь-февраль 2020), банка (февраль-март 2020), СПД (апрель-май 2020).

(Белая - это дебетка.)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 229
З нами з: 31.07.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:23

  ingtrans написав:
  посетитель написав:а как эту банку открыть? Где искать?

Гороховский написал:
белая карта (которая будет доступна в этом месяце), детская карта (январь-февраль 2020), банка (февраль-март 2020), СПД (апрель-май 2020).

(Белая - это дебетка.)

Ну и чем белая будет отличаться от обычной черной?
Порт
 
Повідомлень: 746
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:26

  Порт написав:
  ingtrans написав:
  посетитель написав:а как эту банку открыть? Где искать?

Гороховский написал:
белая карта (которая будет доступна в этом месяце), детская карта (январь-февраль 2020), банка (февраль-март 2020), СПД (апрель-май 2020).

(Белая - это дебетка.)

Ну и чем белая будет отличаться от обычной черной?

Цветом.
Maksi2
 
Повідомлень: 376
З нами з: 18.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:27

  Порт написав:
  ingtrans написав:
  посетитель написав:а как эту банку открыть? Где искать?

Гороховский написал:
белая карта (которая будет доступна в этом месяце), детская карта (январь-февраль 2020), банка (февраль-март 2020), СПД (апрель-май 2020).

(Белая - это дебетка.)

Ну и чем белая будет отличаться от обычной черной?

Кредитного лимита там не будет.
curiousobro
 
Повідомлень: 2480
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1609161016111612
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, IDAN, Kevin, ramaz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16116)
11.12.2019 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.