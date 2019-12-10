klug написав:Моня запускає свою Свинку з 12% на залишок і можливістю розірвати без втрати відсотків. Буде називатися "Банка". Доступні також варіанти у валюті під символічний відсоток. Кредитного сала, як і очікувалось, не завезли. Подробиці уже доступні у тарифах та ДКБО.
Банка уже эдак с полгода в тарифах, еще с 10% на остаток начиналась
klug написав:Моня запускає свою Свинку з 12% на залишок і можливістю розірвати без втрати відсотків. Буде називатися "Банка". Доступні також варіанти у валюті під символічний відсоток. Кредитного сала, як і очікувалось, не завезли. Подробиці уже доступні у тарифах та ДКБО.
Банка уже эдак с полгода в тарифах, еще с 10% на остаток начиналась
Нехай буде звичайно, хоча й не дуже цікаво.
А от пролонгацію краще б робили день у день (бо зараз, як я розумію, дата зсувається на +1 день), а ще й за неї хоч би +0.5% давали, от тоді я б напевно залишився. А що зараз робити, вийти, щоби потім назад СЕПати заради КБ 0.6% брудними? Це хоч десь прописано? Як це за 1 день зробити, через Альфу можна встигнути?
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