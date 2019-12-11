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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1611161216131614
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:43

  Порт написав:У меня кредлимита и так нет уже год.

Печально, конечно. Но тем, у кого он есть, вторая карта, на которой можно разместить собственные средства, при наличии использованных кредитных - очень не помешает.

PS А КБ по белой карте обещают?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:10

Re: Monobank

Вопрос думаю подымался, но на 5 странице поиска по слову "депозит" надоело рыть.

Как открыть депо, и вкинуть на него деньги, если ближайшее отделение таса/универсала в 30 километрах, а карточка в серьезном минусе (который гасить буду в конце января). Миссия выполнима?
escobar
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:18

  escobar написав:Вопрос думаю подымался, но на 5 странице поиска по слову "депозит" надоело рыть.

Как открыть депо, и вкинуть на него деньги, если ближайшее отделение таса/универсала в 30 километрах, а карточка в серьезном минусе (который гасить буду в конце января). Миссия выполнима?

Конечно.
Нуна открыть таки депо и выбрать открытие через перевод по Украине или переводом с др. карты. Мона заказать реквизиты депозита себе на мыло.
Ну и внести гроши СЭПом с любого банка или манисендом.
Помните, шо у многих банок сторонний манисенд (т.е. Монин) теперь платный.
Но Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:34

  demichh написав:бесплатная Белая будет виртуалка, внатуре - 150 грн. Как я понял.

Все верно
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:38

  M-Audio написав:
  Порт написав:У меня кредлимита и так нет уже год.

Печально, конечно. Но тем, у кого он есть, вторая карта, на которой можно разместить собственные средства, при наличии использованных кредитных - очень не помешает.

PS А КБ по белой карте обещают?

При наличии задолженности по черной- на белой 1% КБ.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:06

Re: Monobank

  guntherhouse777 написав:При наличии задолженности по черной- на белой 1% КБ.


красава! как мудро і геніально
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:12

  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:При наличии задолженности по черной- на белой 1% КБ.


красава! как мудро і геніально

тоді питається, на*(віщо) вона така треба? і далі продовжимо їздити на таксі по карті дружини, тільки тепер без ліміту :lol:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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