Печально, конечно. Но тем, у кого он есть, вторая карта, на которой можно разместить собственные средства, при наличии использованных кредитных - очень не помешает.
PS А КБ по белой карте обещают?
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Додано: Чет 12 гру, 2019 00:43
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:10
Re: Monobank
Вопрос думаю подымался, но на 5 странице поиска по слову "депозит" надоело рыть.
Как открыть депо, и вкинуть на него деньги, если ближайшее отделение таса/универсала в 30 километрах, а карточка в серьезном минусе (который гасить буду в конце января). Миссия выполнима?
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:18
Конечно.
Нуна открыть таки депо и выбрать открытие через перевод по Украине или переводом с др. карты. Мона заказать реквизиты депозита себе на мыло.
Ну и внести гроши СЭПом с любого банка или манисендом.
Помните, шо у многих банок сторонний манисенд (т.е. Монин) теперь платный.
Но Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:34
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:38
При наличии задолженности по черной- на белой 1% КБ.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:06
Re: Monobank
красава! как мудро і геніально
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:12
тоді питається, на*(віщо) вона така треба? і далі продовжимо їздити на таксі по карті дружини, тільки тепер без ліміту
Зарабатывайте
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