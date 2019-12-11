Печально, конечно. Но тем, у кого он есть, вторая карта, на которой можно разместить собственные средства, при наличии использованных кредитных - очень не помешает.
PS А КБ по белой карте обещают?
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Додано: Чет 12 гру, 2019 00:43
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:10
Re: Monobank
Вопрос думаю подымался, но на 5 странице поиска по слову "депозит" надоело рыть.
Как открыть депо, и вкинуть на него деньги, если ближайшее отделение таса/универсала в 30 километрах, а карточка в серьезном минусе (который гасить буду в конце января). Миссия выполнима?
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:18
Конечно.
Нуна открыть таки депо и выбрать открытие через перевод по Украине или переводом с др. карты. Мона заказать реквизиты депозита себе на мыло.
Ну и внести гроши СЭПом с любого банка или манисендом.
Помните, шо у многих банок сторонний манисенд (т.е. Монин) теперь платный.
Но Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:34
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:38
При наличии задолженности по черной- на белой 1% КБ.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:06
Re: Monobank
красава! как мудро і геніально
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:12
тоді питається, на*(віщо) вона така треба? і далі продовжимо їздити на таксі по карті дружини, тільки тепер без ліміту
Зарабатывайте
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:01
Ромасик
біла дозволить створити окремий "гаманець" та тримати там суму яку наприклад треба буде кудить перерахувати переказом СЕП або на картку, або зняти готівкою. При цьому можна буде не хвилюватись що вже є використаний кредитний ліміт - комісії по білій картці не буде.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:39
Re: Monobank
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:51
А зачем вы её спрашивали??? Не понимаю...
5 декабря лично у меня всё было.
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