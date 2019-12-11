RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1611161216131614
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:43

  Порт написав:У меня кредлимита и так нет уже год.

Печально, конечно. Но тем, у кого он есть, вторая карта, на которой можно разместить собственные средства, при наличии использованных кредитных - очень не помешает.

PS А КБ по белой карте обещают?
M-Audio
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 23.03.11
Подякував: 276 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:10

Re: Monobank

Вопрос думаю подымался, но на 5 странице поиска по слову "депозит" надоело рыть.

Как открыть депо, и вкинуть на него деньги, если ближайшее отделение таса/универсала в 30 километрах, а карточка в серьезном минусе (который гасить буду в конце января). Миссия выполнима?
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 165
З нами з: 30.05.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:18

  escobar написав:Вопрос думаю подымался, но на 5 странице поиска по слову "депозит" надоело рыть.

Как открыть депо, и вкинуть на него деньги, если ближайшее отделение таса/универсала в 30 километрах, а карточка в серьезном минусе (который гасить буду в конце января). Миссия выполнима?

Конечно.
Нуна открыть таки депо и выбрать открытие через перевод по Украине или переводом с др. карты. Мона заказать реквизиты депозита себе на мыло.
Ну и внести гроши СЭПом с любого банка или манисендом.
Помните, шо у многих банок сторонний манисенд (т.е. Монин) теперь платный.
Но Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29829
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2375 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:34

  demichh написав:бесплатная Белая будет виртуалка, внатуре - 150 грн. Как я понял.

Все верно
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4229
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:38

  M-Audio написав:
  Порт написав:У меня кредлимита и так нет уже год.

Печально, конечно. Но тем, у кого он есть, вторая карта, на которой можно разместить собственные средства, при наличии использованных кредитных - очень не помешает.

PS А КБ по белой карте обещают?

При наличии задолженности по черной- на белой 1% КБ.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4229
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:06

Re: Monobank

  guntherhouse777 написав:При наличии задолженности по черной- на белой 1% КБ.


красава! как мудро і геніально
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6774
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:12

  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:При наличии задолженности по черной- на белой 1% КБ.


красава! как мудро і геніально

тоді питається, на*(віщо) вона така треба? і далі продовжимо їздити на таксі по карті дружини, тільки тепер без ліміту :lol:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 832
З нами з: 30.03.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:01

Ромасик
біла дозволить створити окремий "гаманець" та тримати там суму яку наприклад треба буде кудить перерахувати переказом СЕП або на картку, або зняти готівкою. При цьому можна буде не хвилюватись що вже є використаний кредитний ліміт - комісії по білій картці не буде.
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 83
З нами з: 06.08.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:39

Re: Monobank

  clientage написав:Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс

Мне поддержка сказала, что уже не выплачивают. Правда я спрашивал про поплнение уже открытого депозита СЭПом другого банка...
Charter
 
Повідомлень: 46
З нами з: 27.03.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:51

  Charter написав:
  clientage написав:Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс

Мне поддержка сказала, что уже не выплачивают. Правда я спрашивал про поплнение уже открытого депозита СЭПом другого банка...

А зачем вы её спрашивали??? Не понимаю...
5 декабря лично у меня всё было.
Vorlon
 
Повідомлень: 7550
З нами з: 14.06.13
Подякував: 373 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1611161216131614
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7772)
12.12.2019 19:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.