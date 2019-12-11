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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 00:43
Порт написав:
У меня кредлимита и так нет уже год.
Печально, конечно. Но тем, у кого он есть, вторая карта, на которой можно разместить собственные средства, при наличии использованных кредитных - очень не помешает.
PS А КБ по белой карте обещают?
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M-Audio
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:10
Вопрос думаю подымался, но на 5 странице поиска по слову "депозит" надоело рыть.
Как открыть депо, и вкинуть на него деньги, если ближайшее отделение таса/универсала в 30 километрах, а карточка в серьезном минусе (который гасить буду в конце января). Миссия выполнима?
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escobar
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:18
escobar написав:
Вопрос думаю подымался, но на 5 странице поиска по слову "депозит" надоело рыть.
Как открыть депо, и вкинуть на него деньги, если ближайшее отделение таса/универсала в 30 километрах, а карточка в серьезном минусе (который гасить буду в конце января). Миссия выполнима?
Конечно.
Нуна открыть таки депо и выбрать открытие через перевод по Украине или переводом с др. карты. Мона заказать реквизиты депозита себе на мыло.
Ну и внести гроши СЭПом с любого банка или манисендом.
Помните, шо у многих банок сторонний манисенд (т.е. Монин) теперь платный.
Но Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:34
demichh написав:
бесплатная Белая будет виртуалка, внатуре - 150 грн. Как я понял.
Все верно
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guntherhouse777
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Додано: Чет 12 гру, 2019 15:38
M-Audio написав: Порт написав:
У меня кредлимита и так нет уже год.
Печально, конечно. Но тем, у кого он есть, вторая карта, на которой можно разместить собственные средства, при наличии использованных кредитных - очень не помешает.
PS А КБ по белой карте обещают?
При наличии задолженности по черной- на белой 1% КБ.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:06
guntherhouse777 написав:
При наличии задолженности по черной- на белой 1% КБ.
красава! как мудро і геніально
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greenozon
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Додано: Чет 12 гру, 2019 16:12
greenozon написав: guntherhouse777 написав:
При наличии задолженности по черной- на белой 1% КБ.
красава! как мудро і геніально
тоді питається, на*(віщо) вона така треба? і далі продовжимо їздити на таксі по карті дружини, тільки тепер без ліміту
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Ромасик
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:01
Ромасик
біла дозволить створити окремий "гаманець" та тримати там суму яку наприклад треба буде кудить перерахувати переказом СЕП або на картку, або зняти готівкою. При цьому можна буде не хвилюватись що вже є використаний кредитний ліміт - комісії по білій картці не буде.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:39
clientage написав:
Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс
Мне поддержка сказала, что уже не выплачивают. Правда я спрашивал про поплнение уже открытого депозита СЭПом другого банка...
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Charter
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:51
Charter написав: clientage написав:
Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс
Мне поддержка сказала, что уже не выплачивают. Правда я спрашивал про поплнение уже открытого депозита СЭПом другого банка...
А зачем вы её спрашивали??? Не понимаю...
5 декабря лично у меня всё было.
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Vorlon
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