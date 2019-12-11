|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:17
Charter написав: clientage написав:
Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс
Мне поддержка сказала, что уже не выплачивают. Правда я спрашивал про поплнение уже открытого депозита СЭПом другого банка...
Достаточно зайти в раздел депозита и посмотреть возможные каналы пополнения. И там видно за шо и скока начисляют КБ
Вчера мне начислили КБ за СЭП-пополняху 12мес депо.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 29831
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2375 раз.
- Подякували: 3453 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:24
Charter написав: clientage написав:
Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс
Мне поддержка сказала, что уже не выплачивают. Правда я спрашивал про поплнение уже открытого депозита СЭПом другого банка...
сегодня пополнял сєпом один депозит,и на другом акк.открывал новый...0,6 как с куста
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:26
vitaliy_berdinskikh написав:Ромасик
біла дозволить створити окремий "гаманець" та тримати там суму яку наприклад треба буде кудить перерахувати переказом СЕП або на картку, або зняти готівкою. При цьому можна буде не хвилюватись що вже є використаний кредитний ліміт - комісії по білій картці не буде.
при снятии налички тоже комис.не будет???
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:27
шо
и это 0.6 решили заболтать
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2405
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:29
v57 написав:
шо
и это 0.6 решили заболтать
Да их жизнь видно ничему не учит
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 365
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:34
Моня в ближайшие дни понижает % по депозитам - до 15.5 вроде как годовых.
За, что узнал за то и продаю.
-
super_mohito
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 05.10.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:05
super_mohito написав:
Моня в ближайшие дни понижает % по депозитам - до 15.5 вроде как годовых.
За, что узнал за то и продаю.
Все резко снижают проценты по депозитам, при этом по кредитам все на месте.
Зрада однако.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2484
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:30
ROLF написав:
при снятии налички тоже комис.не будет???
Будет комиссия "для своих средств", а не для "кредитных".
Mind the gap.
Monese invite code VITAL707.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|