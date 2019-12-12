Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:28
В своем телеграм канале Горох написал такое:
С 1 января при тратах по всем нашим картам - валютным, новым белым и старым чёрным мы начисляем кешбэк по тем категориям, которые вы выбираете в начале месяца. [i]Если вы не пользуетесь кредитом, то кешбэк по всем картам начисляется как за собственные средства, а если вы в кредите, то при трате по любой карте вы получаете кешбэк, как за кредитные средства.
В общем, пользуйтесь любыми нашими картами - нет смысла разбираться какая из них лучше.[/i]
Кто не вкурил "красоту развода" - поясню - как известно моня в отличии от начальных этапов "загона Аленей" за кредитные платит жалкий 1%. При запуске "белой" нею можно платить лишь когда на ней свои и теоретически можно было бы получать повышенный кишмиш имея долг на черной. Но фигушки - в этом случае Вас будет также ждать 1%.
Конечно зачем какой смысл для "аленей" "разбираться какая из них лучше" - если все карты одинаковое гуано
ЗЫ. Но "белую" жду - кишмиш-кишмишем, но и другие операции никто не отменял
Flamingo
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:30
Якщо буде кешбек по валютних, то як можна занести готівкову валюту на віртуалку?
ІЧи можна додати валютну віртуалку в GooglePay?
Кочевник
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:35
Не очень прозрачно понятие "в кредите". Если на кредитке 100 гривен минуса, а на другой карте несколько тысяч собственных средств, это будет считаться как "в кредите"?
M-Audio
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:36
Flamingo написав:
Кто не вкурил "красоту развода" - поясню
Скорее эта новость подана в хорошем свете, потому что на валютные сейчас кешбэка вообще нет, а теперь будет.
ingtrans
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:37
M-Audio написав:
Не очень прозрачно понятие "в кредите". Если на кредитке 100 гривен минуса, а на другой карте несколько тысяч собственных средств, это будет считаться как "в кредите"?
Конечно. Но в данном конкретном примере, возможно, имеет смысл погасить 100 грн, чтобы пользоваться повышенным кешбэком.
ingtrans
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:48
clientage написав: Charter написав: clientage написав:
Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс
Мне поддержка сказала, что уже не выплачивают. Правда я спрашивал про поплнение уже открытого депозита СЭПом другого банка...
Достаточно зайти в раздел депозита и посмотреть возможные каналы пополнения. И там видно за шо и скока начисляют КБ
Вчера мне начислили КБ за СЭП-пополняху 12мес депо.
Везёт Вам...А я вот не рискнул пополнить депозит Моно после такого ответа и оставил деньги в другом банке, раз Моно они не нужны
У нас же все ходы записаны...
Charter
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:51
нда
учиться и учиться
v57
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:56
M-Audio написав:
Не очень прозрачно понятие "в кредите". Если на кредитке 100 гривен минуса, а на другой карте несколько тысяч собственных средств, это будет считаться как "в кредите"?
Там написано немного не так.
"Если не пользуетесь кредитом" в оригинале.
Насколько я понимаю - если есть минус по черной, то будет по всем картам КБ как за кредитные и наоборот.
Практика покажет.
curiousobro
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:09
M-Audio написав:
Не очень прозрачно понятие "в кредите". Если на кредитке 100 гривен минуса, а на другой карте несколько тысяч собственных средств, это будет считаться как "в кредите"?
Не думаю, что будет такой глубокий анализ, скорее всего если хоть копейка кредита использована, то всё, 1%
Hack-Stock
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