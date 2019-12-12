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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1613161416151616
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:28

Горох ЖЖОТ не пА ДеЦЦКИ!

В своем телеграм канале Горох написал такое:

С 1 января при тратах по всем нашим картам - валютным, новым белым и старым чёрным мы начисляем кешбэк по тем категориям, которые вы выбираете в начале месяца.

[i]Если вы не пользуетесь кредитом, то кешбэк по всем картам начисляется как за собственные средства, а если вы в кредите, то при трате по любой карте вы получаете кешбэк, как за кредитные средства.

В общем, пользуйтесь любыми нашими картами - нет смысла разбираться какая из них лучше.[/i]
Кто не вкурил "красоту развода" - поясню - как известно моня в отличии от начальных этапов "загона Аленей" за кредитные платит жалкий 1%. При запуске "белой" нею можно платить лишь когда на ней свои и теоретически можно было бы получать повышенный кишмиш имея долг на черной. Но фигушки - в этом случае Вас будет также ждать 1%.

Конечно зачем какой смысл для "аленей" "разбираться какая из них лучше" - если все карты одинаковое гуано ;) :mrgreen:
ЗЫ. Но "белую" жду - кишмиш-кишмишем, но и другие операции никто не отменял :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:30

Re: Monobank

Якщо буде кешбек по валютних, то як можна занести готівкову валюту на віртуалку?
ІЧи можна додати валютну віртуалку в GooglePay?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:35

Не очень прозрачно понятие "в кредите". Если на кредитке 100 гривен минуса, а на другой карте несколько тысяч собственных средств, это будет считаться как "в кредите"?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:36

Re: Monobank

  Flamingo написав:Кто не вкурил "красоту развода" - поясню

Скорее эта новость подана в хорошем свете, потому что на валютные сейчас кешбэка вообще нет, а теперь будет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:37

Re: Monobank

  M-Audio написав:Не очень прозрачно понятие "в кредите". Если на кредитке 100 гривен минуса, а на другой карте несколько тысяч собственных средств, это будет считаться как "в кредите"?

Конечно. Но в данном конкретном примере, возможно, имеет смысл погасить 100 грн, чтобы пользоваться повышенным кешбэком.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:48

  clientage написав:
  Charter написав:
  clientage написав:Моня для вкладов на 6, 12 мес выплачивает КБ 0.5% -- типа компенсация этой комисс

Мне поддержка сказала, что уже не выплачивают. Правда я спрашивал про поплнение уже открытого депозита СЭПом другого банка...

Достаточно зайти в раздел депозита и посмотреть возможные каналы пополнения. И там видно за шо и скока начисляют КБ :)
Вчера мне начислили КБ за СЭП-пополняху 12мес депо.

Везёт Вам...А я вот не рискнул пополнить депозит Моно после такого ответа и оставил деньги в другом банке, раз Моно они не нужны :D У нас же все ходы записаны...
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Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:51

нда
учиться и учиться
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:56

  M-Audio написав:Не очень прозрачно понятие "в кредите". Если на кредитке 100 гривен минуса, а на другой карте несколько тысяч собственных средств, это будет считаться как "в кредите"?

Там написано немного не так.
"Если не пользуетесь кредитом" в оригинале.
Насколько я понимаю - если есть минус по черной, то будет по всем картам КБ как за кредитные и наоборот.
Практика покажет.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:09

  M-Audio написав:Не очень прозрачно понятие "в кредите". Если на кредитке 100 гривен минуса, а на другой карте несколько тысяч собственных средств, это будет считаться как "в кредите"?

Не думаю, что будет такой глубокий анализ, скорее всего если хоть копейка кредита использована, то всё, 1%
Hack-Stock
 
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