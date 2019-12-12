С 1 января при тратах по всем нашим картам - валютным, новым белым и старым чёрным мы начисляем кешбэк по тем категориям, которые вы выбираете в начале месяца.
[i]Если вы не пользуетесь кредитом, то кешбэк по всем картам начисляется как за собственные средства, а если вы в кредите, то при трате по любой карте вы получаете кешбэк, как за кредитные средства.
В общем, пользуйтесь любыми нашими картами - нет смысла разбираться какая из них лучше.[/i] Кто не вкурил "красоту развода" - поясню - как известно моня в отличии от начальных этапов "загона Аленей" за кредитные платит жалкий 1%. При запуске "белой" нею можно платить лишь когда на ней свои и теоретически можно было бы получать повышенный кишмиш имея долг на черной. Но фигушки - в этом случае Вас будет также ждать 1%.
Конечно зачем какой смысл для "аленей" "разбираться какая из них лучше" - если все карты одинаковое гуано ЗЫ. Но "белую" жду - кишмиш-кишмишем, но и другие операции никто не отменял
Кочевник написав:Якщо буде кешбек по валютних, то як можна занести готівкову валюту на віртуалку? ІЧи можна додати валютну віртуалку в GooglePay?
Через касу Універсала або купити за грн. Можна додавати в GPay
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке. Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!