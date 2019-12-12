Flamingo написав:В своем телеграм канале Горох написал такое:
С 1 января при тратах по всем нашим картам - валютным, новым белым и старым чёрным мы начисляем кешбэк по тем категориям, которые вы выбираете в начале месяца.
[i]Если вы не пользуетесь кредитом, то кешбэк по всем картам начисляется как за собственные средства, а если вы в кредите, то при трате по любой карте вы получаете кешбэк, как за кредитные средства.
В общем, пользуйтесь любыми нашими картами - нет смысла разбираться какая из них лучше.[/i]
Это хорошая новость. Даже мизерные по украинским меркам 2-3%, по валютной карте уже что-то.