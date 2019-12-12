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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1614161516161617
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:34

  Flamingo написав:В своем телеграм канале Горох написал такое:

С 1 января при тратах по всем нашим картам - валютным, новым белым и старым чёрным мы начисляем кешбэк по тем категориям, которые вы выбираете в начале месяца.

[i]Если вы не пользуетесь кредитом, то кешбэк по всем картам начисляется как за собственные средства, а если вы в кредите, то при трате по любой карте вы получаете кешбэк, как за кредитные средства.

В общем, пользуйтесь любыми нашими картами - нет смысла разбираться какая из них лучше.[/i]

Это хорошая новость. Даже мизерные по украинским меркам 2-3%, по валютной карте уже что-то.
wig
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