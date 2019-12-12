RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1615161616171618>
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:34

  Flamingo написав:В своем телеграм канале Горох написал такое:

С 1 января при тратах по всем нашим картам - валютным, новым белым и старым чёрным мы начисляем кешбэк по тем категориям, которые вы выбираете в начале месяца.

[i]Если вы не пользуетесь кредитом, то кешбэк по всем картам начисляется как за собственные средства, а если вы в кредите, то при трате по любой карте вы получаете кешбэк, как за кредитные средства.

В общем, пользуйтесь любыми нашими картами - нет смысла разбираться какая из них лучше.[/i]

Это хорошая новость. Даже мизерные по украинским меркам 2-3%, по валютной карте уже что-то.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4495
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:50

Re: Monobank

  wig написав:Это хорошая новость. Даже мизерные по украинским меркам 2-3%, по валютной карте уже что-то.
Так у Симы: голды - 3, платины -5, инфини -7. Сам пользую уже почти 2 года и USD, и EUR (правда для валюты только Платины)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3507
З нами з: 20.03.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:56

Re: Monobank

Оформив замовлення на депо, так у ньому реквізити на його поповнення з особистим рахунком до запитання 2620 у IBAN, а у листі в IBAN котловий 2924 стоїть. Враховуючи, що номер і отримувач зазначено як Універсал, який варіант вірний? Чи працюють обидва однаково? Чому я сам не є отримувачем з моїм номером і рахунком 2630?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:03

  kreuz написав:Оформив замовлення на депо, так у ньому реквізити на його поповнення з особистим рахунком до запитання 2620 у IBAN, а у листі в IBAN котловий 2924 стоїть. Враховуючи, що номер і отримувач зазначено як Універсал, який варіант вірний? Чи працюють обидва однаково? Чому я сам не є отримувачем з моїм номером і рахунком 2630?

Я кидаю на котловой
И шо это за депо у Мони с 2620, мож то ваш карточный?
Назначение платежа по депо (12 мес) выглядит дето так:
Переказ коштів на депозит згідно з договором N90.30.0000087246, ФИО, ИНН
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29841
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2376 раз.
Подякували: 3454 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:37

  clientage написав:
  kreuz написав:Оформив замовлення на депо, так у ньому реквізити на його поповнення з особистим рахунком до запитання 2620 у IBAN, а у листі в IBAN котловий 2924 стоїть. Враховуючи, що номер і отримувач зазначено як Універсал, який варіант вірний? Чи працюють обидва однаково? Чому я сам не є отримувачем з моїм номером і рахунком 2630?

Я кидаю на котловой
И шо это за депо у Мони с 2620, мож то ваш карточный?
Назначение платежа по депо (12 мес) выглядит дето так:
Переказ коштів на депозит згідно з договором N90.30.0000087246, ФИО, ИНН

У додатку в замовленні депо у IBAN стоїть саме рахунок 2620 до запитання, він у договорі також є, поряд із 2630. Призначення усюди співпадає, тут питань нема. Так а Ви кидаєте за реквізитами точнісінько з email?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:13

  kreuz написав:
  clientage написав:
  kreuz написав:Оформив замовлення на депо, так у ньому реквізити на його поповнення з особистим рахунком до запитання 2620 у IBAN, а у листі в IBAN котловий 2924 стоїть. Враховуючи, що номер і отримувач зазначено як Універсал, який варіант вірний? Чи працюють обидва однаково? Чому я сам не є отримувачем з моїм номером і рахунком 2630?

Я кидаю на котловой
И шо это за депо у Мони с 2620, мож то ваш карточный?
Назначение платежа по депо (12 мес) выглядит дето так:
Переказ коштів на депозит згідно з договором N90.30.0000087246, ФИО, ИНН

У додатку в замовленні депо у IBAN стоїть саме рахунок 2620 до запитання, він у договорі також є, поряд із 2630. Призначення усюди співпадає, тут питань нема. Так а Ви кидаєте за реквізитами точнісінько з email?

Агаа, заставили таки меня залезть глянуть шо там Моня рисует. Я не заморачивался ИБАНом, т.к. сразу заказывал отправку рек-ов на мыло, а там пополнял через котловой 2924. А ИБАНа для 2924 не существует поэтому котловой ИБАН тоже 2620 :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29841
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2376 раз.
Подякували: 3454 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:43

Re: Monobank

Виглядає так, що IBAN як в email з 2924 не можна відправляти?

Тому треба або як у замовленні в додатку відправляти IBAN 2620, або з email на котловий 2924 за реквізитами вже без IBAN?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:58

  kreuz написав:Виглядає так, що IBAN як в email з 2924 не можна відправляти?

Тому треба або як у замовленні в додатку відправляти IBAN 2620, або з email на котловий 2924 за реквізитами вже без IBAN?

Можно отправлять на котловой 2924 с МФО и ЕДРПОУ, эт делаю ежемесячно
А можно на ИБАН 2620, эт тоже котловой ваащето, но ИБАН :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29841
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2376 раз.
Подякували: 3454 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:53

  clientage написав:
  kreuz написав:Виглядає так, що IBAN як в email з 2924 не можна відправляти?

Тому треба або як у замовленні в додатку відправляти IBAN 2620, або з email на котловий 2924 за реквізитами вже без IBAN?

Можно отправлять на котловой 2924 с МФО и ЕДРПОУ, эт делаю ежемесячно
А можно на ИБАН 2620, эт тоже котловой ваащето, но ИБАН :lol: :lol:

Чому Ви вирішили, що 2620 в IBAN - це котловий? Він у моєму замовленні разом із депозитним 2630 відкривається і називається на запитання, прямо у сусідньому рядку...

А в email котловий 2924 присутній і в звичайному форматі, і в форматі IBAN.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:05

Получил вирт.белую.

Снятие депозитов — бесплатно.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4231
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1615161616171618>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: begemoto, Google Adsense [Bot], V2 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16173)
13.12.2019 19:03
EximBonus Bot (856)
13.12.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.