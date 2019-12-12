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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:34
Flamingo написав:
В своем телеграм канале Горох написал такое:С 1 января при тратах по всем нашим картам - валютным, новым белым и старым чёрным мы начисляем кешбэк по тем категориям, которые вы выбираете в начале месяца.
[i]Если вы не пользуетесь кредитом, то кешбэк по всем картам начисляется как за собственные средства, а если вы в кредите, то при трате по любой карте вы получаете кешбэк, как за кредитные средства.
В общем, пользуйтесь любыми нашими картами - нет смысла разбираться какая из них лучше.[/i]
Это хорошая новость. Даже мизерные по украинским меркам 2-3%, по валютной карте уже что-то.
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wig
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:50
wig написав:
Это хорошая новость. Даже мизерные по украинским меркам 2-3%, по валютной карте уже что-то.
Так у Симы: голды - 3, платины -5, инфини -7. Сам пользую уже почти 2 года и USD, и EUR (правда для валюты только Платины)
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Flamingo
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:56
Оформив замовлення на депо, так у ньому реквізити на його поповнення з особистим рахунком до запитання 2620 у IBAN, а у листі в IBAN котловий 2924 стоїть. Враховуючи, що номер і отримувач зазначено як Універсал, який варіант вірний? Чи працюють обидва однаково? Чому я сам не є отримувачем з моїм номером і рахунком 2630?
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kreuz
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:03
kreuz написав:
Оформив замовлення на депо, так у ньому реквізити на його поповнення з особистим рахунком до запитання 2620 у IBAN, а у листі в IBAN котловий 2924 стоїть. Враховуючи, що номер і отримувач зазначено як Універсал, який варіант вірний? Чи працюють обидва однаково? Чому я сам не є отримувачем з моїм номером і рахунком 2630?
Я кидаю на котловой
И шо это за депо у Мони с 2620, мож то ваш карточный?
Назначение платежа по депо (12 мес) выглядит дето так:
Переказ коштів на депозит згідно з договором N90.30.0000087246, ФИО, ИНН
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:37
clientage написав: kreuz написав:
Оформив замовлення на депо, так у ньому реквізити на його поповнення з особистим рахунком до запитання 2620 у IBAN, а у листі в IBAN котловий 2924 стоїть. Враховуючи, що номер і отримувач зазначено як Універсал, який варіант вірний? Чи працюють обидва однаково? Чому я сам не є отримувачем з моїм номером і рахунком 2630?
Я кидаю на котловой
И шо это за депо у Мони с 2620, мож то ваш карточный?
Назначение платежа по депо (12 мес) выглядит дето так:
Переказ коштів на депозит згідно з договором N90.30.0000087246, ФИО, ИНН
У додатку в замовленні депо у IBAN стоїть саме рахунок 2620 до запитання, він у договорі також є, поряд із 2630. Призначення усюди співпадає, тут питань нема. Так а Ви кидаєте за реквізитами точнісінько з email?
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kreuz
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:13
kreuz написав: clientage написав: kreuz написав:
Оформив замовлення на депо, так у ньому реквізити на його поповнення з особистим рахунком до запитання 2620 у IBAN, а у листі в IBAN котловий 2924 стоїть. Враховуючи, що номер і отримувач зазначено як Універсал, який варіант вірний? Чи працюють обидва однаково? Чому я сам не є отримувачем з моїм номером і рахунком 2630?
Я кидаю на котловой
И шо это за депо у Мони с 2620, мож то ваш карточный?
Назначение платежа по депо (12 мес) выглядит дето так:
Переказ коштів на депозит згідно з договором N90.30.0000087246, ФИО, ИНН
У додатку в замовленні депо у IBAN стоїть саме рахунок 2620 до запитання, він у договорі також є, поряд із 2630. Призначення усюди співпадає, тут питань нема. Так а Ви кидаєте за реквізитами точнісінько з email?
Агаа, заставили таки меня залезть глянуть шо там Моня рисует. Я не заморачивался ИБАНом, т.к. сразу заказывал отправку рек-ов на мыло, а там пополнял через котловой 2924. А ИБАНа для 2924 не существует поэтому котловой ИБАН тоже 2620
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:43
Виглядає так, що IBAN як в email з 2924 не можна відправляти?
Тому треба або як у замовленні в додатку відправляти IBAN 2620, або з email на котловий 2924 за реквізитами вже без IBAN?
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kreuz
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:58
kreuz написав:
Виглядає так, що IBAN як в email з 2924 не можна відправляти?
Тому треба або як у замовленні в додатку відправляти IBAN 2620, або з email на котловий 2924 за реквізитами вже без IBAN?
Можно отправлять на котловой 2924 с МФО и ЕДРПОУ, эт делаю ежемесячно
А можно на ИБАН 2620, эт тоже котловой ваащето, но ИБАН
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:53
clientage написав: kreuz написав:
Виглядає так, що IBAN як в email з 2924 не можна відправляти?
Тому треба або як у замовленні в додатку відправляти IBAN 2620, або з email на котловий 2924 за реквізитами вже без IBAN?
Можно отправлять на котловой 2924 с МФО и ЕДРПОУ, эт делаю ежемесячно
А можно на ИБАН 2620, эт тоже котловой ваащето, но ИБАН
Чому Ви вирішили, що 2620 в IBAN - це котловий? Він у моєму замовленні разом із депозитним 2630 відкривається і називається на запитання, прямо у сусідньому рядку...
А в email котловий 2924 присутній і в звичайному форматі, і в форматі IBAN.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:05
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