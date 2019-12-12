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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1615161616171618
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:32

  Flamingo написав:Конечно зачем какой смысл для "аленей" "разбираться какая из них лучше" - если все карты одинаковое гуано ;) :mrgreen:
ЗЫ. Но "белую" жду - кишмиш-кишмишем, но и другие операции никто не отменял :twisted:


там в моно можно кошечек возить в такси на 20% :) Или цветы.

в Сима для контербандистов подходит. Особенно если открыть 10 карт под 7%.

но там 7% на первые 25к, до 100к по 1.2%! А если контейнер везешь забитый презервативами на 800к+ грн, то тогда только примат 0.8% или Укргаз 0.56% по программе MС-R. Или Алла 0.4%-0.5% или 0%. А Укргаз газ 4% депозитная способность в евро/бакс.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:59

  proftpd66 написав:
  Flamingo написав:Конечно зачем какой смысл для "аленей" "разбираться какая из них лучше" - если все карты одинаковое гуано ;) :mrgreen:
ЗЫ. Но "белую" жду - кишмиш-кишмишем, но и другие операции никто не отменял :twisted:


там в моно можно кошечек возить в такси на 20% :) Или цветы.

в Сима для контербандистов подходит. Особенно если открыть 10 карт под 7%.

но там 7% на первые 25к, до 100к по 1.2%! А если контейнер везешь забитый презервативами на 800к+ грн, то тогда только примат 0.8% или Укргаз 0.56% по программе MС-R. Или Алла 0.4%-0.5% или 0%. А Укргаз газ 4% депозитная способность в евро/бакс.

И есть доказательства дохода в 250К в месяц? :shock:
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:03

  curiousobro написав:И есть доказательства дохода в 250К в месяц?

Покаже контейнер, пояснить, що це витратні матеріали - у жіночок у відділенні питання мають відпасти.
  guntherhouse777 написав:Получил вирт.белую.

Дають вибрати Vis/MC?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:16

klug,
При выборе не обратил особо внимание.
Кажется, не было права выбирать.
По факту - Виза.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:19

  curiousobro написав:И есть доказательства дохода в 250К в месяц? :shock:



наоброт, еще кредит на вторичную недвигу предлаги под 16-17%, общад 22-25
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:49

Re: Monobank

А мої 1 та 2 грн до 19-ої години вже дійшли до Моньки на заявку, хоч були відправлені до 14-ої години і після, тобто денним і вечірнім рейсом відповідно.

Сьогодні мучив підтримку (кілька дівчаток поспіль : ) близько півдня аж. У підсумку зрозумів, що стовпчик в Моньці наче можна зробити, але заявка фіксує лише ставку на момент її створення. Це вже досить гарно.

А ось дати виплати процентів і завершення депозиту +1 день до дати відкриття, котра в свою чергу або фіксується днем останнього внесення до повної суми депо в заявці, або третім банківським днем від заявки, якщо сума більша від мінімальної 1 кгрн, але меньша за суму в заявці.

Якось так. Тепер будемо дивитися на процесс життєдіяльності заявки, котрій мабуть не судилося вирости до депозита...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:09

Re: Monobank

  kreuz написав:Чому Ви вирішили, що 2620 в IBAN - це котловий? Він у моєму замовленні разом із депозитним 2630 відкривається і називається на запитання, прямо у сусідньому рядку...

Патамуша он через ЕДРПОУ пополняется. Или у вас через ИНН?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:36

Re: Monobank

clientage написав:
  kreuz написав:Чому Ви вирішили, що 2620 в IBAN - це котловий? Він у моєму замовленні разом із депозитним 2630 відкривається і називається на запитання, прямо у сусідньому рядку...

Патамуша он через ЕДРПОУ пополняется. Или у вас через ИНН?


Для каждого депо свой ибан 2620.
Так что врядли то котёл.
А то что без Инн, то можно ведь контроль при приёме и по разному организовать.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:40

Re: Monobank

  Aps написав:Для каждого депо свой ибан 2620.

А почему не 2630? Думаю этот 2620 вылазит из-за того, шо это виртуальная банка и учет средств орг-н через счет-посредник. Ну то такэ, зачисляют то оч. быстро.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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