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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:11
Депозитный счет 2630 используется для учета депозитных средств, счет до востребования 2620 под депозит используется для учета средств после окончания депозита. Котловые счета 2924 применяются для распределения средств на счета клиента.
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Bosstone
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:18
Bosstone написав:
Депозитный счет 2630 используется для учета депозитных средств, счет до востребования 2620 под депозит используется для учета средств после окончания депозита. Котловые счета 2924 применяются для распределения средств на счета клиента.
Ну хай працюють, оброблюють інф-ю
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:07
Flamingo написав: wig написав:
Это хорошая новость. Даже мизерные по украинским меркам 2-3%, по валютной карте уже что-то.
Так у Симы: голды - 3, платины -5, инфини -7. Сам пользую уже почти 2 года и USD, и EUR (правда для валюты только Платины)
И, даже символические 150 на пластик тратить не обязательно. Сейчас везде гуглпасс.
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wig
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