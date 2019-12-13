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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1617161816191620>
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:11

Депозитный счет 2630 используется для учета депозитных средств, счет до востребования 2620 под депозит используется для учета средств после окончания депозита. Котловые счета 2924 применяются для распределения средств на счета клиента.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:18

  Bosstone написав:Депозитный счет 2630 используется для учета депозитных средств, счет до востребования 2620 под депозит используется для учета средств после окончания депозита. Котловые счета 2924 применяются для распределения средств на счета клиента.

Ну хай працюють, оброблюють інф-ю :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:07

  Flamingo написав:
  wig написав:Это хорошая новость. Даже мизерные по украинским меркам 2-3%, по валютной карте уже что-то.
Так у Симы: голды - 3, платины -5, инфини -7. Сам пользую уже почти 2 года и USD, и EUR (правда для валюты только Платины)

И, даже символические 150 на пластик тратить не обязательно. Сейчас везде гуглпасс.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:53

  wig написав:
  Flamingo написав:
  wig написав:Это хорошая новость. Даже мизерные по украинским меркам 2-3%, по валютной карте уже что-то.
Так у Симы: голды - 3, платины -5, инфини -7. Сам пользую уже почти 2 года и USD, и EUR (правда для валюты только Платины)

И, даже символические 150 на пластик тратить не обязательно. Сейчас везде гуглпасс.

Ага... И изюма аж 2 категории в месяц. И то если МСС совпадет с мониным пониманием его значения (например МСС "книги" могут на поверку оказаться вовсе не книги, а какое-нибудь "прочее"). Прошу пардона, но с этой точки зрения симина голда в еврозоне по Евро - таки надежнее и "покучерявее" в смысле кышмиша ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:41

Жлобство команды Монобанка не имеет границ.
Для тех, кто уже завел себе "белую карту", информирую.
Если на кредитке (черной) использована хоть 1 гривня кредитных денег, на остаток на "белой" ничего начисляться не будет. Совсем.
Кто надеялся параллельно юзать кредлимит и получать 10% на остаток - не надейтесь.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:50

Re: Monobank

  Искатель написав:Кто надеялся параллельно юзать кредлимит и получать 10% на остаток - не надейтесь.
ИМХО 10% годовых явно не тот размер ради которого стоит заводить сюда свои - есть ведь как гусарские фарсик с шариком, так и более стабильная Пумба с процентами поинтереснее ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:00

Re: Monobank

  Искатель написав:Для тех, кто уже завел себе "белую карту", информирую.

Где уже об этом только не писали... Об этом же было известно даже до того, как вышло обновление с возможностью заказа белой карты. Опять сейчас поназаказывают карт не читая условий, а потом пишут, что опять эти жлобы обманули.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:22

  ingtrans написав:
  Искатель написав:Для тех, кто уже завел себе "белую карту", информирую.

Где уже об этом только не писали... Об этом же было известно даже до того, как вышло обновление с возможностью заказа белой карты. Опять сейчас поназаказывают карт не читая условий, а потом пишут, что опять эти жлобы обманули.

читали. по сути карта бессмысленна
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:24

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Кто надеялся параллельно юзать кредлимит и получать 10% на остаток - не надейтесь.
ИМХО 10% годовых явно не тот размер ради которого стоит заводить сюда свои - есть ведь как гусарские фарсик с шариком, так и более стабильная Пумба с процентами поинтереснее ;)


белки 15 от 200.1к2
коко форварт 15
ощад 9%
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:27

  novichok написав:
  ingtrans написав:
  Искатель написав:Для тех, кто уже завел себе "белую карту", информирую.

Где уже об этом только не писали... Об этом же было известно даже до того, как вышло обновление с возможностью заказа белой карты. Опять сейчас поназаказывают карт не читая условий, а потом пишут, что опять эти жлобы обманули.

читали. по сути карта бессмысленна

Я не говорю, что карта бессмысленна. Для переброски между двумя банками в качестве транзитной - самое то. Депозит опять же вернуть, не боясь, что погасит кредлимит, и еще куча всего.
Просто надо уметь ее готовить.

Насчет карт Шарика и Коко. Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к, а? :)
Искатель
 
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