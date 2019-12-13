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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1617161816191620
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:30

  Искатель написав:Депозит опять же вернуть, не боясь, что погасит кредлимит, и еще куча всего.

депозит с таким же успехом можно вернуть на карту любого другого банка. проценты с депо только на карту черная. куча чего всего?
транзит,да. и все.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:36

novichok

там стоит лимит, до 60к можно вернуть на другую карту другого банка.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 гру, 2019 20:03, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:38

Re: Monobank

  novichok написав:читали. по сути карта бессмысленна

Она не бессмыссенная, просто не оправдала надежд тех, кто ждал по ней повышенного кэшбэка и процента на остаток всегда. В классическом понимании дебетовой карты она вполне себе обычная карта с незначительными плюшками, но это не делает ее бессмысленной.

PS. Себе не заказывал и не пока планирую, хотя бы просто потому что уже давно не использую кредитный лимит на имеющейся карте.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:42

Re: Monobank

  Искатель написав:Насчет карт Шарика и Коко. Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к, а? :)
Вы разве сирота? - каждый взрослый член семьи это таки +400к :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:47

  novichok написав:
  Искатель написав:Депозит опять же вернуть, не боясь, что погасит кредлимит, и еще куча всего.

депозит с таким же успехом можно вернуть на карту любого другого банка. проценты с депо только на карту черная. куча чего всего?
транзит,да. и все.

Проценты со временем обещают сделать и на белую тоже.
А один транзит стоит того, чтобы ее открыть.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:48

  Искатель написав:А один транзит стоит того, чтобы ее открыть.

есть такое,да
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:26

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Насчет карт Шарика и Коко. Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к, а? :)
Вы разве сирота? - каждый взрослый член семьи это таки +400к :mrgreen:

Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к у каждого взрослого члена семьи :D
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https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:31

  J написав:Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к у каждого взрослого члена семьи :D

маловато будет, не?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:42

  J написав:
  Flamingo написав:
  Искатель написав:Насчет карт Шарика и Коко. Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к, а? :)
Вы разве сирота? - каждый взрослый член семьи это таки +400к :mrgreen:

Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к у каждого взрослого члена семьи :D

Ну во первых если Вы внимательно читали, то изначально прозвучало не 2, а 3 банка где ставки и сейчас по "текущим" выше чем здесь. То есть уже не 400к, а 600к. Потом назывались еще несколько названий. У Вас на каждого взрослого семьи по "мульону" в "бумаге" болтается?
Во-вторых ну не поверю я что "взрослые члены Вашей семьи" держат такие суммы в гривне именно на "текущих". Наверняка немалая доля "бумаги" перекочевала на срочные вклады - в т.ч. в другие банки - то есть база для вложений расширяется и существенно.
Так что не надо ля-ля ;)
Flamingo
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Re: Monobank

дайте ссылку где можно почитать о белой карте ?
суть в чем ? еще одна карта с которой можно делать p2p без комиссии когда черная в грейс периоде ( ну или просто использовані кредитные деньги) ? так ?

нашел !
https://news.finance.ua/ru/news/-/46164 ... luyu-kartu

ну что хорошая карта ! мне нравиться ! ибо приват зажрался еще больше.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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