Додано: Суб 14 гру, 2019 20:42

J написав: Flamingo написав: Искатель написав: Насчет карт Шарика и Коко. Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к, а? Насчет карт Шарика и Коко. Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к, а? Вы разве сирота? - каждый взрослый член семьи это таки +400к Вы разве сирота? - каждый взрослый член семьи это таки +400к

Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к у каждого взрослого члена семьи Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к у каждого взрослого члена семьи

Ну во первых если Вы внимательно читали, то изначально прозвучало не 2, а 3 банка где ставки и сейчас по "текущим" выше чем здесь. То есть уже не 400к, а 600к. Потом назывались еще несколько названий. У Вас на каждого взрослого семьи по "мульону" в "бумаге" болтается?Во-вторых ну не поверю я что "взрослые члены Вашей семьи" держат такие суммы в гривне именно на "текущих". Наверняка немалая доля "бумаги" перекочевала на срочные вклады - в т.ч. в другие банки - то есть база для вложений расширяется и существенно.Так что не надо ля-ля