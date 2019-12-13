депозит с таким же успехом можно вернуть на карту любого другого банка. проценты с депо только на карту черная. куча чего всего?
транзит,да. и все.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:30
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:36
novichok
там стоит лимит, до 60к можно вернуть на другую карту другого банка.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 14 гру, 2019 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:38
Re: Monobank
Она не бессмыссенная, просто не оправдала надежд тех, кто ждал по ней повышенного кэшбэка и процента на остаток всегда. В классическом понимании дебетовой карты она вполне себе обычная карта с незначительными плюшками, но это не делает ее бессмысленной.
PS. Себе не заказывал и не пока планирую, хотя бы просто потому что уже давно не использую кредитный лимит на имеющейся карте.
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:42
Re: Monobank
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:47
Проценты со временем обещают сделать и на белую тоже.
А один транзит стоит того, чтобы ее открыть.
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:48
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:26
Никто не допускает, что свободной гривны может быть больше 400к у каждого взрослого члена семьи
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:31
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:42
Ну во первых если Вы внимательно читали, то изначально прозвучало не 2, а 3 банка где ставки и сейчас по "текущим" выше чем здесь. То есть уже не 400к, а 600к. Потом назывались еще несколько названий. У Вас на каждого взрослого семьи по "мульону" в "бумаге" болтается?
Во-вторых ну не поверю я что "взрослые члены Вашей семьи" держат такие суммы в гривне именно на "текущих". Наверняка немалая доля "бумаги" перекочевала на срочные вклады - в т.ч. в другие банки - то есть база для вложений расширяется и существенно.
Так что не надо ля-ля
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:46
Re: Monobank
дайте ссылку где можно почитать о белой карте ?
суть в чем ? еще одна карта с которой можно делать p2p без комиссии когда черная в грейс периоде ( ну или просто использовані кредитные деньги) ? так ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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