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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:21
Re: Monobank
Друзі, хто відкривав депо в у.о., краще в ТАСі поповнити віртуальну картку а з неї відкрити депо, чи напряму в касі ТАСа вносити кошти на депозит? Які підводні камені?
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:23
Re: Monobank
Заканчивается в декабре 3 депозита, сумма 0,75 фонда.
Вопрос- сколько можно вывести в этом месяце на карту другого банка? Хочу в а-банк отправить.
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:47
Я в прошлом году вносил напрямую на депо, никаких подводных камней не оказалось, за исключением того что Тася меня долго идентифицировала как клиента (хотя я был и их клиентом тоже) - заполняли опросник и т.п. ну и открывали какой-то счет для этой операции
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:50
С Мони - 60к уходит запросто (проверено практикой). 2 операции - и бинго!
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