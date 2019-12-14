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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:21
Re: Monobank
Друзі, хто відкривав депо в у.о., краще в ТАСі поповнити віртуальну картку а з неї відкрити депо, чи напряму в касі ТАСа вносити кошти на депозит? Які підводні камені?
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:23
Re: Monobank
Заканчивается в декабре 3 депозита, сумма 0,75 фонда.
Вопрос- сколько можно вывести в этом месяце на карту другого банка? Хочу в а-банк отправить.
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:47
Я в прошлом году вносил напрямую на депо, никаких подводных камней не оказалось, за исключением того что Тася меня долго идентифицировала как клиента (хотя я был и их клиентом тоже) - заполняли опросник и т.п. ну и открывали какой-то счет для этой операции
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:50
С Мони - 60к уходит запросто (проверено практикой). 2 операции - и бинго!
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Додано: Суб 14 гру, 2019 22:51
Думаю вывести Вы можете и всю сумму. Это ж возврат депо, а не какая-то рисковая операция. Но при расторжении по р2р пройдет не более 60 тыс. грн. за раз. Поэтому если сумма какого-то из депо больше то надо будет СЭПить. По СЭП ограничений вроде нет - без проблем выводил 91к+
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:57
60к это в сутки или месяц?
Я в этом месяце уже 40к вывел, есть еще 3 депо.
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:01
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:02
60к - за раз. Задають вопроси фінмон після 150к.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 23:05
Re: Monobank
60к это за один раз. У мони нет ограничений по выводу закончившихся депо. Просто к примеру если у Вас есть долг по мониной кредитке Вы можете при расторжении договора сразу отправить деньги минуя карту либо на свою карту в другом банке по р2р (но не более 60К) за раз, либо перевести всю сумму по СЭП в другой банк (тут ограничений как бы нет).
Так что Моня выпустит. Но есть еще вопрос не возникнет ли вопросов у финмона принимающего банка, особенно если вдруг придет 3 раза по 60К по р2р.
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:12
Flamingo дякую за інфу. Велику суму вносили? Хочу айрон депозит відкрити на 20к у.о., цікаво чи не буде проблем при такій сумі (тимчасового замороження коштів по Фін моніторингу)
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