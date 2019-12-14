Додано: Суб 14 гру, 2019 23:05

pfauter написав: 60к это в сутки или месяц?

Я в этом месяце уже 40к вывел, есть еще 3 депо. 60к это в сутки или месяц?Я в этом месяце уже 40к вывел, есть еще 3 депо.

60к это за один раз. У мони нет ограничений по выводу закончившихся депо. Просто к примеру если у Вас есть долг по мониной кредитке Вы можете при расторжении договора сразу отправить деньги минуя карту либо на свою карту в другом банке по р2р (но не более 60К) за раз, либо перевести всю сумму по СЭП в другой банк (тут ограничений как бы нет).Так что Моня выпустит. Но есть еще вопрос не возникнет ли вопросов у финмона принимающего банка, особенно если вдруг придет 3 раза по 60К по р2р.